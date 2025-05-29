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Иностранцам нечего делать на акциях протеста в Грузии – спикер парламента
Иностранцам нечего делать на акциях протеста в Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
Парламент Грузии рассматривает проект поправок в законодательство, согласно которым иностранному гражданину будет грозить выдворение и запрет на въезд в страну... 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Иностранные граждане не должны участвовать в протестах в чужой стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Посольство Польши сообщило о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвало учитывать возможные риски при планировании поездок. В диппредставительстве также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах. По словам председателя парламента, он не знает, почему посольство устанавливает такую прямую связь между этими двумя факторами. "С другой стороны, удивительно подчеркивание этого, и, главное, удивительна реакция радикалов на такие вопросы, когда создается впечатление, будто само собой разумеется, что иностранцы приезжают в Грузию и устраивают акции", – сказал Папуашвили. Парламент Грузии рассматривает проект поправок в законодательство, согласно которым выдворение будет применятся в качестве административного наказания за правонарушения, которые касаются самых распространенных правонарушений на акциях протеста в Грузии. Также выдворение и запрет посещать Грузию в течение трех лет будет грозить иностранцам за оскорбление политиков, госслужащих при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей, или деятельностью. Аналогичное наказание последует для иностранных граждан и за нарушение правил проведения собраний и манифестаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, сша, польша, акции протеста
Иностранцам нечего делать на акциях протеста в Грузии – спикер парламента
Парламент Грузии рассматривает проект поправок в законодательство, согласно которым иностранному гражданину будет грозить выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за совершению противоправных действий в отношении сотрудника полиции
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Иностранные граждане не должны участвовать в протестах в чужой стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Посольство Польши сообщило о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвало учитывать возможные риски при планировании поездок. В диппредставительстве также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах.
"В целом, иностранному гражданину нечего делать на демонстрациях в другой стране. Кстати, Государственный департамент США проводит в этом отношении строгую политику, когда, среди прочего, аннулирует визы тем людям, которые вместо того, чтобы находиться в США в соответствии с целью визы, занимаются различными антиправительственными протестами", – заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, он не знает, почему посольство устанавливает такую прямую связь между этими двумя факторами.
"С другой стороны, удивительно подчеркивание этого, и, главное, удивительна реакция радикалов на такие вопросы, когда создается впечатление, будто само собой разумеется, что иностранцы приезжают в Грузию и устраивают акции", – сказал Папуашвили.
Парламент Грузии рассматривает проект поправок в законодательство, согласно которым выдворение будет применятся в качестве административного наказания за правонарушения, которые касаются самых распространенных правонарушений на акциях протеста в Грузии.
В частности, иностранному гражданину будет грозить выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию или совершению противоправных действий в отношении сотрудника полиции.
Также выдворение и запрет посещать Грузию в течение трех лет будет грозить иностранцам за оскорбление политиков, госслужащих при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей, или деятельностью.
Аналогичное наказание последует для иностранных граждан и за нарушение правил проведения собраний и манифестаций.