Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250529/mezhdunarodnyy-den-zaschity-detey-otmetyat-v-tbilisi--293559624.html
Международный день защиты детей отметят в Тбилиси
Международный день защиты детей отметят в Тбилиси
Sputnik Грузия
В 20:00 в парке Дедаэна состоится праздничный концерт 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T11:52+0400
2025-05-29T11:52+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
международный день защиты детей
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22775/57/227755752_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a3ad21d238a8873fa97c5fd3268154b.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 1 июня в столичном парке Дедаэна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году. С 15:00 детей будут ждать уголок кино, открытая библиотека, шахматный и сказочный уголки, выставочное пространство, спортивные соревнования, воркшопы по каллиграфии и валянию из войлока, а в 20:00 начнется праздничный концерт. Все мероприятия бесплатны для детей. Обычно основные мероприятия в День защиты детей проходили в парке Мтацминда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22775/57/227755752_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_5bd4951ad40d27f0e8e7a91a0637506b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, международный день защиты детей
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, международный день защиты детей

Международный день защиты детей отметят в Тбилиси

11:52 29.05.2025
© photo: Sputnik / Tbilisi City HallДень защиты детей
День защиты детей - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2025
© photo: Sputnik / Tbilisi City Hall
Подписаться
В 20:00 в парке Дедаэна состоится праздничный концерт
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 1 июня в столичном парке Дедаэна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году.

"Приближается 1 июня – Международный день защиты детей, который мы традиционно отмечаем с особой любовью. Многие малыши ждут этого дня. Мы проведем ряд мероприятий в разных районах столицы. Центральное событие запланировано в парке Дедаэна, где наших малышей ждет специальная программа", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

С 15:00 детей будут ждать уголок кино, открытая библиотека, шахматный и сказочный уголки, выставочное пространство, спортивные соревнования, воркшопы по каллиграфии и валянию из войлока, а в 20:00 начнется праздничный концерт. Все мероприятия бесплатны для детей.
Обычно основные мероприятия в День защиты детей проходили в парке Мтацминда.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0