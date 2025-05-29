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Международный день защиты детей отметят в Тбилиси
Международный день защиты детей отметят в Тбилиси
Sputnik Грузия
В 20:00 в парке Дедаэна состоится праздничный концерт 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T11:52+0400
2025-05-29T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 1 июня в столичном парке Дедаэна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году. С 15:00 детей будут ждать уголок кино, открытая библиотека, шахматный и сказочный уголки, выставочное пространство, спортивные соревнования, воркшопы по каллиграфии и валянию из войлока, а в 20:00 начнется праздничный концерт. Все мероприятия бесплатны для детей. Обычно основные мероприятия в День защиты детей проходили в парке Мтацминда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, международный день защиты детей
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, международный день защиты детей
Международный день защиты детей отметят в Тбилиси
В 20:00 в парке Дедаэна состоится праздничный концерт
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Основные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 1 июня в столичном парке Дедаэна, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году.
"Приближается 1 июня – Международный день защиты детей, который мы традиционно отмечаем с особой любовью. Многие малыши ждут этого дня. Мы проведем ряд мероприятий в разных районах столицы. Центральное событие запланировано в парке Дедаэна, где наших малышей ждет специальная программа", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
С 15:00 детей будут ждать уголок кино, открытая библиотека, шахматный и сказочный уголки, выставочное пространство, спортивные соревнования, воркшопы по каллиграфии и валянию из войлока, а в 20:00 начнется праздничный концерт. Все мероприятия бесплатны для детей.
Обычно основные мероприятия в День защиты детей проходили в парке Мтацминда.