https://sputnik-georgia.ru/20250529/na-lechenie-patsientov-s-rasseyannym-sklerozom-v-tbilisi-vydelili-4-milliona-lari--293559260.html

На лечение пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси выделили 4 миллиона лари

На лечение пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси выделили 4 миллиона лари

Sputnik Грузия

Программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования, заявляют в мэрии 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T14:51+0400

2025-05-29T14:51+0400

2025-05-29T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Программа финансирования пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси обойдется столичному бюджету в 4 миллиона лари в 2025 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Программа мэрии Тбилиси "Финансирование лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза" действует с 2020 года. По словам мэра Тбилиси, программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования. Так, с сентября 2023 года все жители Тбилиси, а не только социально незащищенные граждане, получают 100-процентное финансирование необходимых лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза. "В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицинских кругов мэрия также сняла возрастные ограничения для лиц, включенных в программу", – отметил Каладзе. По его словам, с момента запуска программы мэрия Тбилиси выдала около 2 000 гарантийных писем на финансирование лекарств и высокотехнологичных исследований для 341 бенефициара. Рассеянный склероз вызывает нарушения когнитивной, эмоциональной, двигательной, чувствительной или зрительной функций. Он возникает в результате повреждения головного и спинного мозга иммунной системой. Проявления рассеянного склероза можно уменьшить или стабилизировать при помощи лекарственной терапии, начатой на раннем этапе заболевания. При этом лечение подбирается индивидуально в зависимости от тяжести рассеянного склероза и его симптомов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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