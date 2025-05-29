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На лечение пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси выделили 4 миллиона лари
На лечение пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси выделили 4 миллиона лари
Sputnik Грузия
Программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования, заявляют в мэрии 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T14:51+0400
2025-05-29T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Программа финансирования пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси обойдется столичному бюджету в 4 миллиона лари в 2025 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Программа мэрии Тбилиси "Финансирование лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза" действует с 2020 года. По словам мэра Тбилиси, программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования. Так, с сентября 2023 года все жители Тбилиси, а не только социально незащищенные граждане, получают 100-процентное финансирование необходимых лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза. "В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицинских кругов мэрия также сняла возрастные ограничения для лиц, включенных в программу", – отметил Каладзе. По его словам, с момента запуска программы мэрия Тбилиси выдала около 2 000 гарантийных писем на финансирование лекарств и высокотехнологичных исследований для 341 бенефициара. Рассеянный склероз вызывает нарушения когнитивной, эмоциональной, двигательной, чувствительной или зрительной функций. Он возникает в результате повреждения головного и спинного мозга иммунной системой. Проявления рассеянного склероза можно уменьшить или стабилизировать при помощи лекарственной терапии, начатой на раннем этапе заболевания. При этом лечение подбирается индивидуально в зависимости от тяжести рассеянного склероза и его симптомов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
На лечение пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси выделили 4 миллиона лари
Программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования, заявляют в мэрии
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Программа финансирования пациентов с рассеянным склерозом в Тбилиси обойдется столичному бюджету в 4 миллиона лари в 2025 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Программа мэрии Тбилиси "Финансирование лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза" действует с 2020 года.
"Городская служба здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси обеспечивает финансирование дорогостоящих медикаментов и магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга для граждан с диагнозом рассеянный склероз. Бюджет программы на 2025 год составляет до 4 миллионов лари", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра Тбилиси, программа постепенно расширилась, и в нее добавлены высокотехнологичные исследования.
Так, с сентября 2023 года все жители Тбилиси, а не только социально незащищенные граждане, получают 100-процентное финансирование необходимых лекарств и обследований для лечения рассеянного склероза.
"В результате консультаций со специалистами в соответствующей области медицинских кругов мэрия также сняла возрастные ограничения для лиц, включенных в программу", – отметил Каладзе.
По его словам, с момента запуска программы мэрия Тбилиси выдала около 2 000 гарантийных писем на финансирование лекарств и высокотехнологичных исследований для 341 бенефициара.
"Примечательно, что в результате лечения активность этого заболевания подавляется, и люди с рассеянным склерозом получают возможность заниматься повседневной общественной деятельностью", – отметил Каладзе.
Рассеянный склероз вызывает нарушения когнитивной, эмоциональной, двигательной, чувствительной или зрительной функций. Он возникает в результате повреждения головного и спинного мозга иммунной системой.
Согласно оценкам, рассеянным склерозом страдают 1,8 миллиона человек в мире. Заболевание может поражать представителей любых возрастных групп, но чаще встречается у взрослых молодого возраста и среди женской части населения.
Проявления рассеянного склероза можно уменьшить или стабилизировать при помощи лекарственной терапии, начатой на раннем этапе заболевания. При этом лечение подбирается индивидуально в зависимости от тяжести рассеянного склероза и его симптомов.