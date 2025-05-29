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Продлена работа следственной комиссии парламента Грузии по преступлениям "Нацдвижения"
Продлена работа следственной комиссии парламента Грузии по преступлениям "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T23:38+0400
2025-05-29T23:38+0400
2025-05-29T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Срок полномочий парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения", будет продлен до 5 июня, такое решение принял парламент Грузии. В апреле срок работы комиссии был продлен до 5 июня. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-2013 годах. С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани. По ее словам, достаточно успешно идет исследование пяти тем, определенных парламентом для комиссии: убийства, пытки, бесчеловечное обращение, рэкет бизнеса, коррупция, свобода СМИ и августовская война 2008 года. "В следующем месяце в направлении работы над этими вопросами, в основном, время будет уделено работе над документами и завершению составления проекта заключения", – заявила Цулукиани. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тея цулукиани, парламент грузии
грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тея цулукиани, парламент грузии
Продлена работа следственной комиссии парламента Грузии по преступлениям "Нацдвижения"
С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Срок полномочий парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения", будет продлен до 5 июня, такое решение принял парламент Грузии.
В апреле срок работы комиссии был продлен до 5 июня. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-2013 годах.
С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани.
"Шесть тем, которые мы рассматриваем, очень масштабны. Шестой вопрос касается периода 2013-2025 годов. Мы обязаны изучить те разрушительные действия, которые во время предыдущей власти совершали лица, занимавшие политические должности, или еще те лица, которые сегодня являются членами политических партий, против государства и страны как внутри страны, так и особенно за рубежом. Эта тема была передана нам для исследования в апреле текущего года, и, соответственно, для исследования этой конкретной темы нам необходимо дополнительное время", – заявила Цулукиани.
По ее словам, достаточно успешно идет исследование пяти тем, определенных парламентом для комиссии: убийства, пытки, бесчеловечное обращение, рэкет бизнеса, коррупция, свобода СМИ и августовская война 2008 года.
"В следующем месяце в направлении работы над этими вопросами, в основном, время будет уделено работе над документами и завершению составления проекта заключения", – заявила Цулукиани.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".