https://sputnik-georgia.ru/20250529/tsetskhladze-poryadok-polucheniya-grazhdanstva-dlya-etnicheskikh-gruzin-dolzhen-byt-uproschen-293567605.html
Цецхладзе: Порядок получения гражданства для этнических грузин должен быть упрощен
Цецхладзе: Порядок получения гражданства для этнических грузин должен быть упрощен
Sputnik Грузия
В Грузии должен быть упрощен порядок получения гражданства для этнических грузин, считает президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в... 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T17:03+0400
2025-05-29T17:03+0400
2025-05-29T17:03+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Руководители грузинских диаспор по всей России соглашаются в одном, что существует огромная проблема среди соотечественников с получением гражданства Грузии. В большинстве случаев им отказывают в сохранении или зповторном получении грузинского гражданства", – заявил Цецхладзе.По его словам, руководители грузинских объединений уже много лет пытаются повлиять на эту ситуацию, но она не становится лучше."Мы уже много лет пытаемся разными способами: письмами, резолюциями, прямыми коммуникациями донести наш голос по этому поводу. Но, к большому сожалению, в этом направлении улучшений нет. Мы не знаем, почему так происходит. Ведь Грузия и грузины – единый организм. Мы считаем, что никто не вправе противостоять грузину быть в единстве со своей родиной" , – заявил Цецладзе.Сейчас получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции.Для супругов – граждан Грузии предусмотрен упрощенный путь получения паспорта. Также есть возможность оформить гражданство по происхождению – при наличии документально подтвержденных грузинских корней.В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.Кстати, упрощение процедуры получения двойного гражданства ранее поддерживала и бывший президент страны Саломе Зурабишвили.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, москва, давид цецхладзе, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, москва, давид цецхладзе, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Цецхладзе: Порядок получения гражданства для этнических грузин должен быть упрощен
В Грузии должен быть упрощен порядок получения гражданства для этнических грузин, считает президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Руководители грузинских диаспор по всей России соглашаются в одном, что существует огромная проблема среди соотечественников с получением гражданства Грузии. В большинстве случаев им отказывают в сохранении или зповторном получении грузинского гражданства", – заявил Цецхладзе.
По его словам, руководители грузинских объединений уже много лет пытаются повлиять на эту ситуацию, но она не становится лучше.
"Мы уже много лет пытаемся разными способами: письмами, резолюциями, прямыми коммуникациями донести наш голос по этому поводу. Но, к большому сожалению, в этом направлении улучшений нет. Мы не знаем, почему так происходит. Ведь Грузия и грузины – единый организм. Мы считаем, что никто не вправе противостоять грузину быть в единстве со своей родиной" , – заявил Цецладзе.
Сейчас получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции.
Для супругов – граждан Грузии предусмотрен упрощенный путь получения паспорта. Также есть возможность оформить гражданство по происхождению – при наличии документально подтвержденных грузинских корней.
В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.
Кстати, упрощение процедуры получения двойного гражданства ранее поддерживала и бывший президент страны Саломе Зурабишвили.