https://sputnik-georgia.ru/20250529/tsetskhladze-poryadok-polucheniya-grazhdanstva-dlya-etnicheskikh-gruzin-dolzhen-byt-uproschen-293567605.html

Цецхладзе: Порядок получения гражданства для этнических грузин должен быть упрощен

Цецхладзе: Порядок получения гражданства для этнических грузин должен быть упрощен

Sputnik Грузия

В Грузии должен быть упрощен порядок получения гражданства для этнических грузин, считает президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в... 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T17:03+0400

2025-05-29T17:03+0400

2025-05-29T17:03+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

тбилиси

москва

давид цецхладзе

саломе зурабишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1d/293567401_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f32a25fab877f3bb3efc3e1eb39e2442.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Руководители грузинских диаспор по всей России соглашаются в одном, что существует огромная проблема среди соотечественников с получением гражданства Грузии. В большинстве случаев им отказывают в сохранении или зповторном получении грузинского гражданства", – заявил Цецхладзе.По его словам, руководители грузинских объединений уже много лет пытаются повлиять на эту ситуацию, но она не становится лучше."Мы уже много лет пытаемся разными способами: письмами, резолюциями, прямыми коммуникациями донести наш голос по этому поводу. Но, к большому сожалению, в этом направлении улучшений нет. Мы не знаем, почему так происходит. Ведь Грузия и грузины – единый организм. Мы считаем, что никто не вправе противостоять грузину быть в единстве со своей родиной" , – заявил Цецладзе.Сейчас получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции.Для супругов – граждан Грузии предусмотрен упрощенный путь получения паспорта. Также есть возможность оформить гражданство по происхождению – при наличии документально подтвержденных грузинских корней.В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.Кстати, упрощение процедуры получения двойного гражданства ранее поддерживала и бывший президент страны Саломе Зурабишвили.

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, москва, давид цецхладзе, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения, пресс-центр, видео