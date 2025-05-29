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УЕФА выдал лицензии грузинским футбольным клубам для участия в Еврокубках
УЕФА выдал лицензии грузинским футбольным клубам для участия в Еврокубках
Sputnik Грузия
Грузинские команды смогут проявить себя на клубных турнирах УЕФА 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Клубные лицензии УЕФА для участия в Еврокубках на предстоящий игровой сезон получили восемь грузинских команд: "Иберия 1999" Тбилиси, "Торпедо" Кутаиси, "Дила" Гори, "Самгурали" Цхалтубо, "Динамо" Тбилиси, "Самтредиа", "Спаэри", а также женский клуб "Ланчхути", сообщили в пресс-службе Федерации футбола. Лицензия УЕФА – это необходимый документ, который должны получить клубы, чтобы участвовать в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Европы Конференций). Лицензия выдается на основе критериев, связанных с финансовой, организационной, юридической и спортивной составляющими клуба.УЕФА рассмотрел заявки десяти лучших клубов Национальной лиги 2024 года и четырех лучших клубов Женской национальной лиги. По данным пресс-службы Федерации футбола Грузии, процесс лицензирования УЕФА на 2025/2026 завершен, и вышеуказанные решения являются окончательными. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, уефа
грузия, новости, спорт, уефа
УЕФА выдал лицензии грузинским футбольным клубам для участия в Еврокубках
Грузинские команды смогут проявить себя на клубных турнирах УЕФА
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Клубные лицензии УЕФА для участия в Еврокубках на предстоящий игровой сезон получили восемь грузинских команд: "Иберия 1999" Тбилиси, "Торпедо" Кутаиси, "Дила" Гори, "Самгурали" Цхалтубо, "Динамо" Тбилиси, "Самтредиа", "Спаэри", а также женский клуб "Ланчхути", сообщили в пресс-службе Федерации футбола.
Лицензия УЕФА – это необходимый документ, который должны получить клубы, чтобы участвовать в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Европы Конференций). Лицензия выдается на основе критериев, связанных с финансовой, организационной, юридической и спортивной составляющими клуба.
УЕФА рассмотрел заявки десяти лучших клубов Национальной лиги 2024 года и четырех лучших клубов Женской национальной лиги.
По данным пресс-службы Федерации футбола Грузии, процесс лицензирования УЕФА на 2025/2026 завершен, и вышеуказанные решения являются окончательными.