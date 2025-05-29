https://sputnik-georgia.ru/20250529/uefa-vydal-litsenzii-gruzinskim-futbolnym-klubam-dlya-uchastiya-v-evrokubkakh-293564726.html

УЕФА выдал лицензии грузинским футбольным клубам для участия в Еврокубках

УЕФА выдал лицензии грузинским футбольным клубам для участия в Еврокубках

Sputnik Грузия

Грузинские команды смогут проявить себя на клубных турнирах УЕФА 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T20:16+0400

2025-05-29T20:16+0400

2025-05-29T20:16+0400

грузия

новости

спорт

уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/16/246231665_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_8f8ad18c7e85646fc3b4634647805329.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Клубные лицензии УЕФА для участия в Еврокубках на предстоящий игровой сезон получили восемь грузинских команд: "Иберия 1999" Тбилиси, "Торпедо" Кутаиси, "Дила" Гори, "Самгурали" Цхалтубо, "Динамо" Тбилиси, "Самтредиа", "Спаэри", а также женский клуб "Ланчхути", сообщили в пресс-службе Федерации футбола. Лицензия УЕФА – это необходимый документ, который должны получить клубы, чтобы участвовать в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Европы Конференций). Лицензия выдается на основе критериев, связанных с финансовой, организационной, юридической и спортивной составляющими клуба.УЕФА рассмотрел заявки десяти лучших клубов Национальной лиги 2024 года и четырех лучших клубов Женской национальной лиги. По данным пресс-службы Федерации футбола Грузии, процесс лицензирования УЕФА на 2025/2026 завершен, и вышеуказанные решения являются окончательными. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, уефа