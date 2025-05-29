https://sputnik-georgia.ru/20250529/uroven-bednosti-v-gruzii--poslednie-dannye-293569737.html

Уровень бедности в Грузии – последние данные

Уровень бедности в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 7,8% жителей городов и 11,9% жителей сел в Грузии 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T21:24+0400

2025-05-29T21:24+0400

2025-05-29T21:24+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2024 году находилось 9,4% населения, что на 2,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 7,8% жителей городов и 11,9% жителей сел в Грузии. С 2023 года показатель для городов снизился на 3,7 процентного пункта, а для сел – на 1,6. Значение коэффициента Джини по валовому доходу осталось неизменным в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и составило 0,36. Коэффициент Джини в совокупных потребительских расходах снизился на 0,02 и составил 0,35.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"