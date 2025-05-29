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В Грузии упрощают получение образовательных и научных грантов
В Грузии упрощают получение образовательных и научных грантов
Sputnik Грузия
Согласно представленным поправкам, гранты от Erasmus+ и Horizon Europe войдут в список исключений 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T09:48+0400
2025-05-29T09:48+0400
2025-05-29T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Для получения грантов в рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe согласие правительства Грузии не понадобится, соответствующие поправки в закон "О грантах" уже поступил в парламент страны. Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. Согласно представленным поправкам, гранты от Erasmus+ и Horizon Europe войдут в список исключений, куда входят спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность. Программа Horizon Europe — это семилетняя научно-исследовательская инициатива Европейского союза, призванная помочь развитию устойчивого и пригодного для жизни общества в Европе. Это девятая из Рамочных программ исследований и технологического развития и преемница программы "Горизонт 2020". Erasmus+ – программа международного обмена студентами, которая предоставляет уникальную возможность учиться, преподавать и заниматься научной деятельностью в учебных заведениях по всей Европе и является частью проекта Евросоюза "Непрерывное образование" (Lifelong Learning Projects), задачей которого является повышение качества образования, налаживание контактов и совместная работа университетов Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, европа, антикоррупционное бюро
грузия, новости, общество, европа, антикоррупционное бюро
В Грузии упрощают получение образовательных и научных грантов
Согласно представленным поправкам, гранты от Erasmus+ и Horizon Europe войдут в список исключений
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Для получения грантов в рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe согласие правительства Грузии не понадобится, соответствующие поправки в закон "О грантах" уже поступил в парламент страны.
Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.
Согласно представленным поправкам, гранты от Erasmus+ и Horizon Europe войдут в список исключений, куда входят спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность.
"Поскольку Грузия осуществляет определенный вклад (в виде денежных взносов) для реализации указанных программ, гранты, выданные в рамках этих же программ, могут считаться менее рискованными с точки зрения ущемления суверенитета, политической интервенции или рисков безопасности. Следовательно, целесообразно распространить на эти программы исключительное правило", – отмечается в пояснительной записке к проекту закона
Программа Horizon Europe — это семилетняя научно-исследовательская инициатива Европейского союза, призванная помочь развитию устойчивого и пригодного для жизни общества в Европе. Это девятая из Рамочных программ исследований и технологического развития и преемница программы "Горизонт 2020".
Erasmus+ – программа международного обмена студентами, которая предоставляет уникальную возможность учиться, преподавать и заниматься научной деятельностью в учебных заведениях по всей Европе и является частью проекта Евросоюза "Непрерывное образование" (Lifelong Learning Projects), задачей которого является повышение качества образования, налаживание контактов и совместная работа университетов Европы.