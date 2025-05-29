Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250529/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-vydachi-kreditov-v-dollarakh--293558560.html
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах
Sputnik Грузия
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T09:01+0400
2025-05-29T09:01+0400
экономика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/27/239292721_65:311:1938:1365_1920x0_80_0_0_6b796e707c10a505f73e9f53e1f677d3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка. Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Согласно вступающим в силу правилам, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте. Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/27/239292721_293:326:1679:1365_1920x0_80_0_0_0eaac36cfcab2c986ef43d954e7cb4c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

09:01 29.05.2025
CC BY 2.0 / Tax Credits / Cash MachineМужчина берет купюры долларов из банкомата
Мужчина берет купюры долларов из банкомата - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2025
CC BY 2.0 / Tax Credits / Cash Machine
Подписаться
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка.
Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации.
Согласно вступающим в силу правилам, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте.

"Национальный банк продолжает работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Несмотря на его значительное снижение на фоне мер, принятых НБГ, долларизация и связанные с ней структурные риски остаются одной из важных проблем для финансового сектора", – говорится в сообщении Нацбанка.

Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

Планы Нацбанка

© photo: Sputnik / StringerГлавный офис Национального банка Грузии в здании Дома Юстиции
Главный офис Национального банка Грузии в здании Дома Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2025
Главный офис Национального банка Грузии в здании Дома Юстиции
© photo: Sputnik / Stringer
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования.
Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0