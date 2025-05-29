https://sputnik-georgia.ru/20250529/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-vydachi-kreditov-v-dollarakh--293558560.html

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

Sputnik Грузия

Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T09:01+0400

2025-05-29T09:01+0400

2025-05-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка. Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Согласно вступающим в силу правилам, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте. Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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