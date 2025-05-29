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В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах
Sputnik Грузия
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T09:01+0400
2025-05-29T09:01+0400
2025-05-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка. Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Согласно вступающим в силу правилам, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте. Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах
Кредитные организации не смогут выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари, такое решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка.
Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации.
Согласно вступающим в силу правилам, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте.
"Национальный банк продолжает работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Несмотря на его значительное снижение на фоне мер, принятых НБГ, долларизация и связанные с ней структурные риски остаются одной из важных проблем для финансового сектора", – говорится в сообщении Нацбанка.
Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования.
Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.