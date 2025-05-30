Сердце из стервятников и мини-папа: самые смешные фото недели

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.
Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.
Папа Лев XIV ловит маленькую куклу, изображающую Папу Римского в Ватикане.
Папа Лев XIV ловит маленькую куклу, изображающую Папу Римского в Ватикане.
Стервятники летают в Джамму.
Стервятники летают в Джамму.
Актеры Бенно Фюрманн и Хайке Макатч позируют с обезьянкой на красной дорожке в Берлине.
Актеры Бенно Фюрманн и Хайке Макатч позируют с обезьянкой на красной дорожке в Берлине.
Участники соревнуются на традиционном ежегодном конкурсе Cheese Rolling в Брокворте.
Участники соревнуются на традиционном ежегодном конкурсе Cheese Rolling в Брокворте.
Полицейские по борьбе с беспорядками противостоят болельщикам "Челси" перед финальным матчем Лиги Европы.
Полицейские по борьбе с беспорядками противостоят болельщикам "Челси" перед финальным матчем Лиги Европы.
Французский бульдог Шарлотта позирует со своей хозяйкой после вручения премии Бриджертон на выставке собак в Гринвиче.
Французский бульдог Шарлотта позирует со своей хозяйкой после вручения премии Бриджертон на выставке собак в Гринвиче.
Зритель посещает турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.
Зритель посещает турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.
Кэмерон Манстер во время выступления капитана национальной команды Квинсленда "Марунс" на стадионе "Санкорп"в Брисбене.
Кэмерон Манстер во время выступления капитана национальной команды Квинсленда "Марунс" на стадионе "Санкорп"в Брисбене.
Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.
Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.