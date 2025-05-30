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Сердце из стервятников и мини-папа: самые смешные фото недели
Сердце из стервятников и мини-папа: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.05.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Сердце из стервятников и мини-папа: самые смешные фото недели

11:31 30.05.2025 (обновлено: 15:53 30.05.2025)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.

Фестиваль дружбы с питомцами &quot;Лапки&quot; в парке &quot;Ходынское поле&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Папа Лев XIV ловит маленькую куклу, изображающую Папу Римского в Ватикане.

Папа Лев XIV ловит маленькую куклу, изображающую Папу Римского в Ватикане. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Gregorio Borgia

Папа Лев XIV ловит маленькую куклу, изображающую Папу Римского в Ватикане.

© AP Photo / Channi Anand

Стервятники летают в Джамму.

Стервятники летают в Джамму. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Channi Anand

Стервятники летают в Джамму.

© Getty Images / Matthias Nareyek

Актеры Бенно Фюрманн и Хайке Макатч позируют с обезьянкой на красной дорожке в Берлине.

Актеры Бенно Фюрманн и Хайке Макатч позируют с обезьянкой на красной дорожке в Берлине. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Matthias Nareyek

Актеры Бенно Фюрманн и Хайке Макатч позируют с обезьянкой на красной дорожке в Берлине.

© AP Photo / Anthony Upton

Участники соревнуются на традиционном ежегодном конкурсе Cheese Rolling в Брокворте.

Участники соревнуются на традиционном ежегодном конкурсе Cheese Rolling в Брокворте. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Anthony Upton

Участники соревнуются на традиционном ежегодном конкурсе Cheese Rolling в Брокворте.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Полицейские по борьбе с беспорядками противостоят болельщикам "Челси" перед финальным матчем Лиги Европы.

Полицейские по борьбе с беспорядками противостоят болельщикам &quot;Челси&quot; перед финальным матчем Лиги Европы. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Czarek Sokolowski

Полицейские по борьбе с беспорядками противостоят болельщикам "Челси" перед финальным матчем Лиги Европы.

© Getty Images / PA Images/James Manning

Французский бульдог Шарлотта позирует со своей хозяйкой после вручения премии Бриджертон на выставке собак в Гринвиче.

Французский бульдог Шарлотта позирует со своей хозяйкой после вручения премии Бриджертон на выставке собак в Гринвиче. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / PA Images/James Manning

Французский бульдог Шарлотта позирует со своей хозяйкой после вручения премии Бриджертон на выставке собак в Гринвиче.

© Getty Images / NurPhoto/Robert Szaniszlo

Зритель посещает турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Зритель посещает турнир Большого шлема &quot;Ролан Гаррос&quot; в Париже. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Robert Szaniszlo

Зритель посещает турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

© Getty Images / Chris Hyde

Кэмерон Манстер во время выступления капитана национальной команды Квинсленда "Марунс" на стадионе "Санкорп"в Брисбене.

Кэмерон Манстер во время выступления капитана национальной команды Квинсленда &quot;Марунс&quot; на стадионе &quot;Санкорп&quot;в Брисбене. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Chris Hyde

Кэмерон Манстер во время выступления капитана национальной команды Квинсленда "Марунс" на стадионе "Санкорп"в Брисбене.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.

Фестиваль дружбы с питомцами &quot;Лапки&quot; в парке &quot;Ходынское поле&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" в парке "Ходынское поле" в Москве.

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