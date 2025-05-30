В Шанхае открывается самый большой Legoland в мире – фото

В Китае открывает свои двери для посетителей крупнейший тематический парк Legoland Shanghai.
В Китае открывает свои двери для посетителей крупнейший тематический парк Legoland Shanghai.
Парк обещает стать крупнейшим в мире Legoland с площадью 318 тысяч квадратных метров.
Парк обещает стать крупнейшим в мире Legoland с площадью 318 тысяч квадратных метров.
По предварительным подсчетам, тематический парк будут посещать от 3 до 5 миллионов человек ежегодно.
По предварительным подсчетам, тематический парк будут посещать от 3 до 5 миллионов человек ежегодно.
Среди гостей будут не только любители популярного конструктора.
Среди гостей будут не только любители популярного конструктора.
Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.
Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.
Как сообщалось ранее, в июне парк начнет работу в тестовом режиме. Официальное же открытие запланировано на июль.
Как сообщалось ранее, в июне парк начнет работу в тестовом режиме. Официальное же открытие запланировано на июль.
Парк находится в 57 километрах от Шанхая, в городе Фэнцзин.
Парк находится в 57 километрах от Шанхая, в городе Фэнцзин.
Дорога от транспортного узла Shanghai Hongqiao Hub займет около 18-20 минут.
Дорога от транспортного узла Shanghai Hongqiao Hub займет около 18-20 минут.
Legoland Shanghai предложит восемь тематических зон и более 75 интерактивных аттракционов.
Legoland Shanghai предложит восемь тематических зон и более 75 интерактивных аттракционов.
Посетители смогут увидеть сотни моделей Lego, созданных из более чем 85 миллионов деталей.
Посетители смогут увидеть сотни моделей Lego, созданных из более чем 85 миллионов деталей.
Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.
Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.
Гости тематического парка смогут прокатиться на лодках и узнать о жизни в традиционных водных городках региона Цзяннань. Рядом с парком откроется тематический отель.
Гости тематического парка смогут прокатиться на лодках и узнать о жизни в традиционных водных городках региона Цзяннань. Рядом с парком откроется тематический отель.