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В Шанхае открывается самый большой Legoland в мире – фото
В Шанхае открывается самый большой Legoland в мире – фото
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Покататься на LEGO лодках, остановиться в LEGO отеле, отдохнуть в окружении любимых с детства LEGO человечков. Сумасшествие? Вовсе нет! Смотрите фотоленту... 30.05.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, в мире, шанхай, китай
фото, мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, в мире, шанхай, китай

В Шанхае открывается самый большой Legoland в мире – фото

15:52 30.05.2025 (обновлено: 16:29 30.05.2025)
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Покататься на LEGO лодках, остановиться в LEGO отеле, отдохнуть в окружении любимых с детства LEGO человечков. Сумасшествие? Вовсе нет! Смотрите фотоленту Sputnik и окунитесь в сказку, собранную по инструкции счастья
© Getty Images / VCG

В Китае открывает свои двери для посетителей крупнейший тематический парк Legoland Shanghai.

В Китае открывает свои двери для посетителей крупнейший тематический парк Legoland Shanghai. - Sputnik Грузия
1/12
© Getty Images / VCG

В Китае открывает свои двери для посетителей крупнейший тематический парк Legoland Shanghai.

© Getty Images / VCG

Парк обещает стать крупнейшим в мире Legoland с площадью 318 тысяч квадратных метров.

Парк обещает стать крупнейшим в мире Legoland с площадью 318 тысяч квадратных метров. - Sputnik Грузия
2/12
© Getty Images / VCG

Парк обещает стать крупнейшим в мире Legoland с площадью 318 тысяч квадратных метров.

© Getty Images / VCG

По предварительным подсчетам, тематический парк будут посещать от 3 до 5 миллионов человек ежегодно.

По предварительным подсчетам, тематический парк будут посещать от 3 до 5 миллионов человек ежегодно. - Sputnik Грузия
3/12
© Getty Images / VCG

По предварительным подсчетам, тематический парк будут посещать от 3 до 5 миллионов человек ежегодно.

© Getty Images / VCG

Среди гостей будут не только любители популярного конструктора.

Среди гостей будут не только любители популярного конструктора. - Sputnik Грузия
4/12
© Getty Images / VCG

Среди гостей будут не только любители популярного конструктора.

© Getty Images / VCG

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае. - Sputnik Грузия
5/12
© Getty Images / VCG

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.

© Getty Images / VCG

Как сообщалось ранее, в июне парк начнет работу в тестовом режиме. Официальное же открытие запланировано на июль.

Как сообщалось ранее, в июне парк начнет работу в тестовом режиме. Официальное же открытие запланировано на июль. - Sputnik Грузия
6/12
© Getty Images / VCG

Как сообщалось ранее, в июне парк начнет работу в тестовом режиме. Официальное же открытие запланировано на июль.

© Getty Images / VCG

Парк находится в 57 километрах от Шанхая, в городе Фэнцзин.

Парк находится в 57 километрах от Шанхая, в городе Фэнцзин. - Sputnik Грузия
7/12
© Getty Images / VCG

Парк находится в 57 километрах от Шанхая, в городе Фэнцзин.

© Getty Images / VCG

Дорога от транспортного узла Shanghai Hongqiao Hub займет около 18-20 минут.

Дорога от транспортного узла Shanghai Hongqiao Hub займет около 18-20 минут. - Sputnik Грузия
8/12
© Getty Images / VCG

Дорога от транспортного узла Shanghai Hongqiao Hub займет около 18-20 минут.

© Getty Images / VCG

Legoland Shanghai предложит восемь тематических зон и более 75 интерактивных аттракционов.

Legoland Shanghai предложит восемь тематических зон и более 75 интерактивных аттракционов. - Sputnik Грузия
9/12
© Getty Images / VCG

Legoland Shanghai предложит восемь тематических зон и более 75 интерактивных аттракционов.

© Getty Images / VCG

Посетители смогут увидеть сотни моделей Lego, созданных из более чем 85 миллионов деталей.

Посетители смогут увидеть сотни моделей Lego, созданных из более чем 85 миллионов деталей. - Sputnik Грузия
10/12
© Getty Images / VCG

Посетители смогут увидеть сотни моделей Lego, созданных из более чем 85 миллионов деталей.

© Getty Images / VCG

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае. - Sputnik Грузия
11/12
© Getty Images / VCG

Тематический парк и курорт LEGOLAND в Шанхае.

© Getty Images / VCG

Гости тематического парка смогут прокатиться на лодках и узнать о жизни в традиционных водных городках региона Цзяннань. Рядом с парком откроется тематический отель.

Гости тематического парка смогут прокатиться на лодках и узнать о жизни в традиционных водных городках региона Цзяннань. Рядом с парком откроется тематический отель. - Sputnik Грузия
12/12
© Getty Images / VCG

Гости тематического парка смогут прокатиться на лодках и узнать о жизни в традиционных водных городках региона Цзяннань. Рядом с парком откроется тематический отель.

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