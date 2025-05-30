В Шанхае открывается самый большой Legoland в мире – фото

Покататься на LEGO лодках, остановиться в LEGO отеле, отдохнуть в окружении любимых с детства LEGO человечков. Сумасшествие? Вовсе нет! Смотрите фотоленту Sputnik и окунитесь в сказку, собранную по инструкции счастья