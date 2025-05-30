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Батуми и Ташкент связал прямой авиарейс
Батуми и Ташкент связал прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T22:43+0400
2025-05-30T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Узбекский лоукостер Fly Khiva совершил свой первый рейс в международный аэропорт Батуми из Ташкента, сообщается на сайте компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Fly Khiva перевезла 121 пассажира из Ташкента в Батуми на самолете Boeing 757-300. Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). С декабря 2024 года авиакомпания также начала выполнять пассажирские рейсы, и одним из первых направлений авиакомпании является Грузия. Также, авиаперевозчик начал работу в международном аэропорту Тбилиси 3 мая текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батуми, ташкент, tav georgia, батумский международный аэропорт
грузия, новости, туризм, батуми, ташкент, tav georgia, батумский международный аэропорт
Батуми и Ташкент связал прямой авиарейс
Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Узбекский лоукостер Fly Khiva совершил свой первый рейс в международный аэропорт Батуми из Ташкента, сообщается на сайте компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Fly Khiva перевезла 121 пассажира из Ташкента в Батуми на самолете Boeing 757-300.
Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям).
Fly Khiva получила сертификат воздушного оператора в 2023 году и изначально начала выполнять грузовые рейсы в Европу, Китай, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку.
С декабря 2024 года авиакомпания также начала выполнять пассажирские рейсы, и одним из первых направлений авиакомпании является Грузия.
Также, авиаперевозчик начал работу в международном аэропорту Тбилиси 3 мая текущего года.