https://sputnik-georgia.ru/20250530/batumi-i-tashkent-svyazal-pryamoy-aviareys-293587519.html

Батуми и Ташкент связал прямой авиарейс

Батуми и Ташкент связал прямой авиарейс

Sputnik Грузия

Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T22:43+0400

2025-05-30T22:43+0400

2025-05-30T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Узбекский лоукостер Fly Khiva совершил свой первый рейс в международный аэропорт Батуми из Ташкента, сообщается на сайте компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Fly Khiva перевезла 121 пассажира из Ташкента в Батуми на самолете Boeing 757-300. Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент в период летней навигации два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). С декабря 2024 года авиакомпания также начала выполнять пассажирские рейсы, и одним из первых направлений авиакомпании является Грузия. Также, авиаперевозчик начал работу в международном аэропорту Тбилиси 3 мая текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, батуми, ташкент, tav georgia, батумский международный аэропорт