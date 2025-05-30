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Борьба с наркотиками в Грузии: в регионе Кахети задержали 13 человек
Борьба с наркотиками в Грузии: в регионе Кахети задержали 13 человек
Sputnik Грузия
Полиция в ходе обыска изъяла оружие, гранаты, а также героин, бупренорфин и марихуану 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T16:56+0400
2025-05-30T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Регион Кахети снова стал центром ареста обвиняемых в продаже и хранения марихуаны, на этот раз задержаны 13 человек, сообщает МВД Грузии. На прошлой неделе в регионе Кахети полицейские накрыли интернет-магазин по продаже марихуаны и задержали шесть человек, в том числе они расфасовывали наркотическое растение и продавали, делая закладки в разных местах. На этой недели полиция сообщила сразу о двух крупных задержаниях в регионе. Всего было задержаны 13 человек, из которых пять – по обвинению в продаже. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 25 мая в масштабах Грузии были задержаны 152 человека. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, новости, происшествия, кахети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркотиками в Грузии: в регионе Кахети задержали 13 человек
Полиция в ходе обыска изъяла оружие, гранаты, а также героин, бупренорфин и марихуану
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Регион Кахети снова стал центром ареста обвиняемых в продаже и хранения марихуаны, на этот раз задержаны 13 человек, сообщает МВД Грузии.
На прошлой неделе в регионе Кахети полицейские накрыли интернет-магазин по продаже марихуаны и задержали шесть человек, в том числе они расфасовывали наркотическое растение и продавали, делая закладки в разных местах.
На этой недели полиция сообщила сразу о двух крупных задержаниях в регионе. Всего было задержаны 13 человек, из которых пять – по обвинению в продаже.
Полиция в ходе обыска изъяла оружие, гранаты, а также героин, бупренорфин и марихуану. Также полиция обнаружила теплицу с большим количеством конопли.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 25 мая в масштабах Грузии были задержаны 152 человека.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.
Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".
Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.