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Борьба с наркотиками в Грузии: в регионе Кахети задержали 13 человек

Борьба с наркотиками в Грузии: в регионе Кахети задержали 13 человек

Sputnik Грузия

Полиция в ходе обыска изъяла оружие, гранаты, а также героин, бупренорфин и марихуану 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T16:56+0400

2025-05-30T16:56+0400

2025-05-30T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Регион Кахети снова стал центром ареста обвиняемых в продаже и хранения марихуаны, на этот раз задержаны 13 человек, сообщает МВД Грузии. На прошлой неделе в регионе Кахети полицейские накрыли интернет-магазин по продаже марихуаны и задержали шесть человек, в том числе они расфасовывали наркотическое растение и продавали, делая закладки в разных местах. На этой недели полиция сообщила сразу о двух крупных задержаниях в регионе. Всего было задержаны 13 человек, из которых пять – по обвинению в продаже. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 25 мая в масштабах Грузии были задержаны 152 человека. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кахети, мвд грузии, наркопреступления в грузии