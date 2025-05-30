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Грузины в России сохраняют свои культуру, язык и идентичность
Грузины в России сохраняют свои культуру, язык и идентичность
Sputnik Грузия
Хотя в Грузии часто говорят о том, что их соотечественники, проживающие в России, потеряли свою идентичность, это утверждение полностью опровергает президент... 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T15:18+0400
2025-05-30T15:18+0400
2025-05-30T15:18+0400
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Как это происходит – Цецхладзе рассказал в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Когда мы говорим, что у нас в России есть все условия для сохранения идентичности, культуры, мы не обманываем. Нас обвиняют в том, что мы потеряли свою идентичность, мы приглашаем всех людей посетить наши культурные мероприятия, которые мы проводим в России", – подчеркнул Цецзладзе.По словам Цецхладзе, был утвержден День грузин в России, 12 мая, который ежегодно отмечается с большим размахом. Этот год не стал исключением – в историческом здании Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошел ряд культурных мероприятий, в том числе юбилейный, пятый по счету, танцевальный фестиваль, где выступили порядка 600 грузин, родившихся и воспитанных в Москве.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, москва, тбилиси, давид цецхладзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, москва, тбилиси, давид цецхладзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Грузины в России сохраняют свои культуру, язык и идентичность
Хотя в Грузии часто говорят о том, что их соотечественники, проживающие в России, потеряли свою идентичность, это утверждение полностью опровергает президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе
Как это происходит – Цецхладзе рассказал в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Когда мы говорим, что у нас в России есть все условия для сохранения идентичности, культуры, мы не обманываем. Нас обвиняют в том, что мы потеряли свою идентичность, мы приглашаем всех людей посетить наши культурные мероприятия, которые мы проводим в России", – подчеркнул Цецзладзе.
По словам Цецхладзе, был утвержден День грузин в России, 12 мая, который ежегодно отмечается с большим размахом. Этот год не стал исключением – в историческом здании Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошел ряд культурных мероприятий, в том числе юбилейный, пятый по счету, танцевальный фестиваль, где выступили порядка 600 грузин, родившихся и воспитанных в Москве.