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Иностранцам разрешили получать по наследству бывшее имущество Минобороны Грузии
Иностранцам разрешили получать по наследству бывшее имущество Минобороны Грузии
Sputnik Грузия
Конституционный суд решил, что постановление правительства нарушает положение Конституции о равноправии 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Конституционный суд Грузии на основании иска Народного защитника Грузии признал неконституционной норму, которая запрещала негражданам получать по наследству имущество, находившееся на балансе Минобороны и переданное гражданам страны. Народный защитник Грузии в своем иске обжаловал ту часть постановления правительства "О передаче жилого и нежилого имущества, числящегося на балансе Минобороны Грузии", которая касалась запрета передачи его негражданам. Омбудсмен посчитал, что постановление нарушает положение Конституции о равноправии в том случае, если речь идет о получении этого имущества наследниками – негражданами. Конституционный суд отмечает, что экономия бюджетных ресурсов не может рассматриваться как самодостаточная легитимная цель для дифференциации между существенно равными лицами, а оспариваемая норма, устанавливающая дифференциацию между наследниками в разрезе получения имущества без возложения на них каких-либо встречных обязательств при получении имущества, не может рассматриваться как регулирование, направленное на достижение вышеуказанной легитимной цели. В то же время суд отмечает, что ответчик не привел каких-либо других аргументов, которые логически объясняли бы установленное дифференцированное обращение между наследниками и оправдывали бы помещение лиц, не имеющих гражданства Грузии, в отличительный, худший правовой режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, министерство обороны грузии
Иностранцам разрешили получать по наследству бывшее имущество Минобороны Грузии
20:56 30.05.2025 (обновлено: 22:07 30.05.2025)
Конституционный суд решил, что постановление правительства нарушает положение Конституции о равноправии
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Конституционный суд Грузии на основании иска Народного защитника Грузии признал неконституционной норму, которая запрещала негражданам получать по наследству имущество, находившееся на балансе Минобороны и переданное гражданам страны.
Народный защитник Грузии в своем иске обжаловал ту часть постановления правительства "О передаче жилого и нежилого имущества, числящегося на балансе Минобороны Грузии", которая касалась запрета передачи его негражданам.
Омбудсмен посчитал, что постановление нарушает положение Конституции о равноправии в том случае, если речь идет о получении этого имущества наследниками – негражданами.
"Оспариваемая норма противоречит Конституции Грузии, поскольку, в отличие от граждан Грузии, передача площади лицу, не имеющему гражданства Грузии, исключается даже в том случае, если лицо является наследником законного владельца площади", – отмечается в решении суда.
Конституционный суд отмечает, что экономия бюджетных ресурсов не может рассматриваться как самодостаточная легитимная цель для дифференциации между существенно равными лицами, а оспариваемая норма, устанавливающая дифференциацию между наследниками в разрезе получения имущества без возложения на них каких-либо встречных обязательств при получении имущества, не может рассматриваться как регулирование, направленное на достижение вышеуказанной легитимной цели.
В то же время суд отмечает, что ответчик не привел каких-либо других аргументов, которые логически объясняли бы установленное дифференцированное обращение между наследниками и оправдывали бы помещение лиц, не имеющих гражданства Грузии, в отличительный, худший правовой режим.