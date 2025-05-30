https://sputnik-georgia.ru/20250530/inostrantsam-razreshili-poluchat-po-nasledstvu-byvshee-imuschestvo-minoborony-gruzii-293586984.html

Иностранцам разрешили получать по наследству бывшее имущество Минобороны Грузии

Иностранцам разрешили получать по наследству бывшее имущество Минобороны Грузии

Sputnik Грузия

Конституционный суд решил, что постановление правительства нарушает положение Конституции о равноправии 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T20:56+0400

2025-05-30T20:56+0400

2025-05-30T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Конституционный суд Грузии на основании иска Народного защитника Грузии признал неконституционной норму, которая запрещала негражданам получать по наследству имущество, находившееся на балансе Минобороны и переданное гражданам страны. Народный защитник Грузии в своем иске обжаловал ту часть постановления правительства "О передаче жилого и нежилого имущества, числящегося на балансе Минобороны Грузии", которая касалась запрета передачи его негражданам. Омбудсмен посчитал, что постановление нарушает положение Конституции о равноправии в том случае, если речь идет о получении этого имущества наследниками – негражданами. Конституционный суд отмечает, что экономия бюджетных ресурсов не может рассматриваться как самодостаточная легитимная цель для дифференциации между существенно равными лицами, а оспариваемая норма, устанавливающая дифференциацию между наследниками в разрезе получения имущества без возложения на них каких-либо встречных обязательств при получении имущества, не может рассматриваться как регулирование, направленное на достижение вышеуказанной легитимной цели. В то же время суд отмечает, что ответчик не привел каких-либо других аргументов, которые логически объясняли бы установленное дифференцированное обращение между наследниками и оправдывали бы помещение лиц, не имеющих гражданства Грузии, в отличительный, худший правовой режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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