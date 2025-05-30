Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео
17:06 30.05.2025 (обновлено: 17:39 30.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Изменение климата оказывает все больше катастрофического воздействия на мир – это сильная жара, штормы, наводнения и даже рост числа инфекционных болезней, которые переносят насекомые
Последствия изменения климата все сильней ощущают и в Грузии, об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса CRRC.
Изменение погодных условий уже ощутили на себе 75% опрошенных, а еще 90% считают климатические изменения важной проблемой. Также 75% респондентов сообщили, что в их местности произошли изменения в погодных условиях, а 74% видят причину ухудшения погоды в глобальном изменении климата.
Жители Грузии также перечислили погодные явления, которые, по их мнению, являются последствиями климатических изменений. Это сильная жара, участившиеся грозы и проливные дожди, наводнения, резкие изменения погоды.
Непредсказуемая погода негативно влияет в Грузии на сельское хозяйство и виноделие. Таяние ледников приводит к росту числа стихийных бедствий – к оползням, лавинам, наводнениям. Как ни странно, специалисты считают, что в Грузии может начаться засуха, так как количество дождей в целом сократилось, но зато возросла их интенсивность, все чаще происходят сильные ливни и грозы.
Что касается ледников, это запасы пресной воды, ими в Грузии питаются большие реки, и если ледники будут исчезать, это негативно отразится на состоянии водных ресурсов в стране.
Изменение погодных условий уже ощутили на себе 75% опрошенных, а еще 90% считают климатические изменения важной проблемой. Также 75% респондентов сообщили, что в их местности произошли изменения в погодных условиях, а 74% видят причину ухудшения погоды в глобальном изменении климата.
Жители Грузии также перечислили погодные явления, которые, по их мнению, являются последствиями климатических изменений. Это сильная жара, участившиеся грозы и проливные дожди, наводнения, резкие изменения погоды.
Непредсказуемая погода негативно влияет в Грузии на сельское хозяйство и виноделие. Таяние ледников приводит к росту числа стихийных бедствий – к оползням, лавинам, наводнениям. Как ни странно, специалисты считают, что в Грузии может начаться засуха, так как количество дождей в целом сократилось, но зато возросла их интенсивность, все чаще происходят сильные ливни и грозы.
Что касается ледников, это запасы пресной воды, ими в Грузии питаются большие реки, и если ледники будут исчезать, это негативно отразится на состоянии водных ресурсов в стране.