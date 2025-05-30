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Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео

Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео

Sputnik Грузия

Изменение климата оказывает все больше катастрофического воздействия на мир – это сильная жара, штормы, наводнения и даже рост числа инфекционных болезней... 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T17:06+0400

2025-05-30T17:06+0400

2025-05-30T17:39+0400

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Последствия изменения климата все сильней ощущают и в Грузии, об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса CRRC. Изменение погодных условий уже ощутили на себе 75% опрошенных, а еще 90% считают климатические изменения важной проблемой. Также 75% респондентов сообщили, что в их местности произошли изменения в погодных условиях, а 74% видят причину ухудшения погоды в глобальном изменении климата.Жители Грузии также перечислили погодные явления, которые, по их мнению, являются последствиями климатических изменений. Это сильная жара, участившиеся грозы и проливные дожди, наводнения, резкие изменения погоды. Непредсказуемая погода негативно влияет в Грузии на сельское хозяйство и виноделие. Таяние ледников приводит к росту числа стихийных бедствий – к оползням, лавинам, наводнениям. Как ни странно, специалисты считают, что в Грузии может начаться засуха, так как количество дождей в целом сократилось, но зато возросла их интенсивность, все чаще происходят сильные ливни и грозы.Что касается ледников, это запасы пресной воды, ими в Грузии питаются большие реки, и если ледники будут исчезать, это негативно отразится на состоянии водных ресурсов в стране.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, погода, погодные аномалии в мире, жара, грузия, видео