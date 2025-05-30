Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250530/kak-vliyayut-na-gruziyu-globalnye-klimaticheskie-izmeneniya---video-293584544.html
Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео
Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео
Sputnik Грузия
Изменение климата оказывает все больше катастрофического воздействия на мир – это сильная жара, штормы, наводнения и даже рост числа инфекционных болезней... 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T17:06+0400
2025-05-30T17:39+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
погода
погодные аномалии в мире
жара
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1e/293584215_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bee710695884d5369cb67d0d12e8bba4.jpg
Последствия изменения климата все сильней ощущают и в Грузии, об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса CRRC. Изменение погодных условий уже ощутили на себе 75% опрошенных, а еще 90% считают климатические изменения важной проблемой. Также 75% респондентов сообщили, что в их местности произошли изменения в погодных условиях, а 74% видят причину ухудшения погоды в глобальном изменении климата.Жители Грузии также перечислили погодные явления, которые, по их мнению, являются последствиями климатических изменений. Это сильная жара, участившиеся грозы и проливные дожди, наводнения, резкие изменения погоды. Непредсказуемая погода негативно влияет в Грузии на сельское хозяйство и виноделие. Таяние ледников приводит к росту числа стихийных бедствий – к оползням, лавинам, наводнениям. Как ни странно, специалисты считают, что в Грузии может начаться засуха, так как количество дождей в целом сократилось, но зато возросла их интенсивность, все чаще происходят сильные ливни и грозы.Что касается ледников, это запасы пресной воды, ими в Грузии питаются большие реки, и если ледники будут исчезать, это негативно отразится на состоянии водных ресурсов в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1e/293584215_45:0:1005:720_1920x0_80_0_0_1bcb1b463873dbe491d62effe6b22cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, погода, погодные аномалии в мире, жара, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, погода, погодные аномалии в мире, жара, грузия, видео

Как влияют на Грузию глобальные климатические изменения – видео

17:06 30.05.2025 (обновлено: 17:39 30.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Изменение климата оказывает все больше катастрофического воздействия на мир – это сильная жара, штормы, наводнения и даже рост числа инфекционных болезней, которые переносят насекомые
Последствия изменения климата все сильней ощущают и в Грузии, об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса CRRC.

Изменение погодных условий уже ощутили на себе 75% опрошенных, а еще 90% считают климатические изменения важной проблемой. Также 75% респондентов сообщили, что в их местности произошли изменения в погодных условиях, а 74% видят причину ухудшения погоды в глобальном изменении климата.

Жители Грузии также перечислили погодные явления, которые, по их мнению, являются последствиями климатических изменений. Это сильная жара, участившиеся грозы и проливные дожди, наводнения, резкие изменения погоды.

Непредсказуемая погода негативно влияет в Грузии на сельское хозяйство и виноделие. Таяние ледников приводит к росту числа стихийных бедствий – к оползням, лавинам, наводнениям. Как ни странно, специалисты считают, что в Грузии может начаться засуха, так как количество дождей в целом сократилось, но зато возросла их интенсивность, все чаще происходят сильные ливни и грозы.

Что касается ледников, это запасы пресной воды, ими в Грузии питаются большие реки, и если ледники будут исчезать, это негативно отразится на состоянии водных ресурсов в стране.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0