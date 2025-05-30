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Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат мира в Будапеште
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат мира в Будапеште
Sputnik Грузия
Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях, причем в двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена 30.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Семнадцать дзюдоистов сборной Грузии отправятся на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях. В двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена: Тато Григалашвили и Заур Двалашвили поборются в весовой категории 81 кг, а Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе попытаются завоевать медали в весовой категории 90 кг. Среди женщин Грузию представят две спортсменки в весовой категории 57 кг – Этер Липартелиани и Нино Лоладзе. Мужская команда: Женская команда: Для участия в турнире смешанных команд к сборной присоединятся: Главные тренеры грузинской команды – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе. Венгрия уже принимала чемпионат мира в 2017-м и в 2023-м годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, будапешт, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, будапешт, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат мира в Будапеште

14:58 30.05.2025 (обновлено: 15:06 30.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Шавдатуашвили завоевывает бронзу
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Шавдатуашвили завоевывает бронзу - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях, причем в двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Семнадцать дзюдоистов сборной Грузии отправятся на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.
Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях. В двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена: Тато Григалашвили и Заур Двалашвили поборются в весовой категории 81 кг, а Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе попытаются завоевать медали в весовой категории 90 кг.
Среди женщин Грузию представят две спортсменки в весовой категории 57 кг – Этер Липартелиани и Нино Лоладзе.
Мужская команда:
Георгий Сардалашвили (-60 кг),
Важа Маргвелашвили (до 66 кг)
Олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)
Тато Григалашвили (-81 кг)
Заур Двалашвили (-81 кг)
Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури (-90 кг)
Лука Майсурадзе (-90 кг)
Илья Суламанидзе (-100 кг)
Гурам Тушишвили (+100 кг)
Женская команда:
Этер Липартелиани (-57 кг)
Нино Лоладзе (-57 кг)
Этер Аскилашвили (-63 кг)
Софио Сомхишвили (+78 кг)
Для участия в турнире смешанных команд к сборной присоединятся:
Михаил Бахбахашвили
Георгий Джабниашвили
Саба Инанейшвили
Мариам Чантурия
Главные тренеры грузинской команды – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе.
Венгрия уже принимала чемпионат мира в 2017-м и в 2023-м годах.
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