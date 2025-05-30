https://sputnik-georgia.ru/20250530/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-na-chempionat-mira-v-budapeshte-293571393.html

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат мира в Будапеште

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат мира в Будапеште

Sputnik Грузия

Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях, причем в двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T14:58+0400

2025-05-30T14:58+0400

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лаша бекаури

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федерация дзюдо грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Семнадцать дзюдоистов сборной Грузии отправятся на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Среди мужчин Грузия будет представлена во всех весовых категориях. В двух весовых категориях команду будут представлять по два спортсмена: Тато Григалашвили и Заур Двалашвили поборются в весовой категории 81 кг, а Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе попытаются завоевать медали в весовой категории 90 кг. Среди женщин Грузию представят две спортсменки в весовой категории 57 кг – Этер Липартелиани и Нино Лоладзе. Мужская команда: Женская команда: Для участия в турнире смешанных команд к сборной присоединятся: Главные тренеры грузинской команды – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе. Венгрия уже принимала чемпионат мира в 2017-м и в 2023-м годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, будапешт, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе, федерация дзюдо грузии