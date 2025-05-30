https://sputnik-georgia.ru/20250530/nauchnoe-soobschestvo-kavkaza-na-zaschite-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-pobede-293586526.html

Научное сообщество Кавказа на защите исторической правды о Великой Победе

Научное сообщество Кавказа на защите исторической правды о Великой Победе

Sputnik Грузия

Сохранение истории, противодействие ее фальсификации – главная задача опорного научно-образовательного центра макрорегиона – Северо-Кавказского федерального... 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T18:47+0400

2025-05-30T18:47+0400

2025-05-30T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Сохранение и осмысление исторической памяти народов Кавказа о Великой Отечественной войне – два главных научных направления, которым посвящена Международная конференция соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие под названием "Единое пространство исторической памяти народов Кавказа, победивших нацизм: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проходит в эти дни в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Конференция организована при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В ней приняли участие более 150 человек из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Абхазии, Южной Осетии – это преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, политологи, юристы, историки, филологи, представители военно-патриотических и общественных организаций, журналисты. Основная задача Международной конференции – создание единого научного пространства для соотечественников из стран Закавказья, которые разделяют с гражданами России значимость Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Особое внимание уделяется вовлечению профессиональных и интеллектуальных возможностей соотечественников в работу по формированию и поддержанию исторической памяти среди молодого поколения. "Тема конференции крайне актуальна для нас. Почти 600 тысяч армян отправились на фронт в годы Великой Отечественной войны, и половина из них не вернулась домой. Мы чтим их героизм и ежегодно отмечаем этот великий праздник – День Победы. Для меня это не просто история, это личный подвиг моих предков, память, которую мы бережно храним и передаем из поколения в поколение", – сказал доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной истории и методики ее преподавания Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна Хачатур Степанян. В рамках конференции планируется комплексное обсуждение важнейших вопросов, связанных с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Основное внимание будет уделено анализу событий, символам и образам военных лет, а также изучению подвига многонационального советского народа. Особое значение придается рассмотрению роли единства народов Кавказа в достижении победы в Битве за Кавказ и борьбе с нацизмом. Участники обсудят современные подходы к изучению военных событий, включая вопросы объективного анализа и противодействия фальсификациям истории. "Одна из главных проблем, с которой столкнулись страны постсоветского пространства, – это убежденность в том, что фашизм искоренен на корню. Помнить уроки прошлого, сохранять историческую память – наш священный долг перед будущими поколениями. Только так мы можем построить достойное будущее", – прокомментировал председатель партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти (г. Тбилиси, Грузия). В рамках конференции планируется работа пяти секций: "Историческая память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне: события, образы, символы", "Подвиг многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "Единство и братство народов Кавказа – решающий фактор победы в Битве за Кавказ", "Роль соотечественников, проживающих за рубежом в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Борьба с нацизмом и ответственность за преступления против мира и безопасности человечества". Значительное место в программе займет рассмотрение деятельности соотечественников по сохранению исторической памяти о войне, а также вопросы правовой защиты исторических событий в России и странах Закавказья. Планируется обсуждение международного правового сотрудничества в сфере защиты прав соотечественников за рубежом и сохранения их культурной идентичности. Кроме того, будут затронуты философские аспекты войны и мира, современные политические аспекты памяти о Великой Победе, а также проблемы искажения исторических событий в зарубежных СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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