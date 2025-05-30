https://sputnik-georgia.ru/20250530/s-chem-svyazano-snizhenie-bednosti-v-gruzii--otvet-zamministra-ekonomiki-293571861.html

С чем связано снижение бедности в Грузии – ответ замминистра экономики

С чем связано снижение бедности в Грузии – ответ замминистра экономики

Sputnik Грузия

За чертой бедности в Грузии в 2024 году находилось 9,4% населения, что на 2,4 процентного пункта меньше показателя 2023 года 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T09:01+0400

2025-05-30T09:01+0400

2025-05-30T09:01+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Снижение уровня абсолютной бедности в Грузии обусловлено правильной экономической политикой, заявил заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики, за чертой бедности в Грузии в 2024 году находилось 9,4% населения, что на 2,4 процентного пункта меньше показателя 2023 года. По его словам, прогнозируется, что в 2025 году высокие темпы экономического роста сохранятся, что, в свою очередь, отразится в дальнейшем снижении бедности, росте занятости и, в целом, повышении доходов населения "Если мы посмотрим на этот показатель в количественном выражении, то увидим, что более 90 тысяч человек избавились от бедности всего за один год, а в течение 4 лет – более 445 тысяч человек", – заявил Цинцадзе. В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 7,8% жителей городов и 11,9% жителей сел в Грузии. С 2023 года показатель для городов снизился на 3,7 процентного пункта, а для сел – на 1,6. Если рассматривать абсолютную бедность среди возрастных категорий, на первом месте находятся дети и несовершеннолетние, то есть граждане до 18 лет. Таковых в прошлом году было 12,1%, что на 4 процентных пункта меньше, чем годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии