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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T19:43+0400
2025-05-30T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами и градом ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 30 мая, до утра 31 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный ветер в большинстве регионов страны. . "Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
19:43 30.05.2025 (обновлено: 19:49 30.05.2025)
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами и градом ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 30 мая, до утра 31 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный ветер в большинстве регионов страны. .
"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.