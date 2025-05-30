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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии

Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T19:43+0400

2025-05-30T19:43+0400

2025-05-30T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами и градом ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 30 мая, до утра 31 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный ветер в большинстве регионов страны. . "Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии