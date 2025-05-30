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Тбилиси и Шанхай подружились
Тбилиси и Шанхай подружились
Sputnik Грузия
Меморандум предусматривает сотрудничество городов в различных областях, включая спорт, культуру, озеленение, транспорт и городское развитие 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилиси и Шанхай оформили меморандум об установлении дружественных связей между городами, сообщила пресс-служба мэрии грузинской столицы. Меморандум оформлен в рамках визита заммэра Тбилиси Андрия Басилая в Шанхай. Документ вместе с Басилая подписал вице-мэр Шанхая Си Тунг. Меморандум предусматривает сотрудничество городов в различных областях, включая спорт, культуру, озеленение, транспорт и городское развитие. В ходе встречи с вице-мэром Шанхая были подчеркнуты важность стратегического партнерства между Грузией и Китаем и необходимость углубления сотрудничества между городами. В рамках визита заместитель мэра Тбилиси также посетил Шанхайский форум международного сотрудничества и выступил перед участниками мероприятия. На форум были приглашены делегации из 26 городов мира, в том числе мэры и вице-мэры Шанхая, Ливерпуля, Афин, Марселя, Лос-Анджелеса, Рио-де-Жанейро и других городов. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран основных торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил более 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, шанхай, китай, тбилиси, андриа басилая
Тбилиси и Шанхай подружились
Меморандум предусматривает сотрудничество городов в различных областях, включая спорт, культуру, озеленение, транспорт и городское развитие
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилиси и Шанхай оформили меморандум об установлении дружественных связей между городами, сообщила пресс-служба мэрии грузинской столицы.
Меморандум оформлен в рамках визита заммэра Тбилиси Андрия Басилая в Шанхай. Документ вместе с Басилая подписал вице-мэр Шанхая Си Тунг.
"Дружба между Тбилиси и Шанхаем особенно важна. Шанхай – второй по величине город Китая с населением 24 миллиона человек. Его экономика занимает 5-е место среди городов мира. Валовой внутренний продукт Шанхая составляет 750 миллиардов долларов, и он знаменит своим крупнейшим грузовым портом в мире", – заявил Басилая.
Меморандум предусматривает сотрудничество городов в различных областях, включая спорт, культуру, озеленение, транспорт и городское развитие.
В ходе встречи с вице-мэром Шанхая были подчеркнуты важность стратегического партнерства между Грузией и Китаем и необходимость углубления сотрудничества между городами.
В рамках визита заместитель мэра Тбилиси также посетил Шанхайский форум международного сотрудничества и выступил перед участниками мероприятия.
На форум были приглашены делегации из 26 городов мира, в том числе мэры и вице-мэры Шанхая, Ливерпуля, Афин, Марселя, Лос-Анджелеса, Рио-де-Жанейро и других городов.
Китай входит в первую пятерку стран основных торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил более 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.