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Вызовы показали необходимость продуманной политики – глава Нацбанка Грузии
Вызовы показали необходимость продуманной политики – глава Нацбанка Грузии
Sputnik Грузия
Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов 30.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. События последних лет показали важность продуманной монетарной политики и быстрого реагирования на вызовы, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. По ее словам, с начала 2023 года, когда во многих странах мира инфляция оставалась проблемой, годовая инфляция в Грузии значительно снизилась и сохранилась на низком уровне. Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов. Годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, а вот реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии
Вызовы показали необходимость продуманной политики – глава Нацбанка Грузии
21:55 30.05.2025 (обновлено: 22:11 30.05.2025)
Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. События последних лет показали важность продуманной монетарной политики и быстрого реагирования на вызовы, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"События последних лет – пандемия, вооруженные конфликты, торговая напряженность – поставили центральные банки региона перед совершенно новыми вызовами и осложнили поддержание ценовой и финансовой стабильности. Это наглядно показало, насколько важна сильная и хорошо продуманная монетарная политика, чтобы быстро и эффективно реагировать в сложной обстановке, – заявила Турнава.
По ее словам, с начала 2023 года, когда во многих странах мира инфляция оставалась проблемой, годовая инфляция в Грузии значительно снизилась и сохранилась на низком уровне.
"Совпадение низкой инфляции и высокого экономического роста в Грузии сохраняется уже несколько лет, что объясняется структурными изменениями в экономике и ростом производительности. Однако мы хорошо понимаем, что Грузия – это небольшая, открытая экономика, и поэтому влияние внешних факторов для нас особенно важно. Соответственно, мы сосредоточены на управлении рисками, проведении осторожной монетарной политики, снижении все еще высокой долларизации, развитии новых финансовых технологий и других актуальных вопросах", – заявила Турнава.
Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов.
Годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, а вот реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.