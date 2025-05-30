https://sputnik-georgia.ru/20250530/vyzovy-pokazali-neobkhodimost-produmannoy-politiki---glava-natsbanka-gruzii-293587115.html

Вызовы показали необходимость продуманной политики – глава Нацбанка Грузии

Вызовы показали необходимость продуманной политики – глава Нацбанка Грузии

Sputnik Грузия

Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T21:55+0400

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натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. События последних лет показали важность продуманной монетарной политики и быстрого реагирования на вызовы, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. По ее словам, с начала 2023 года, когда во многих странах мира инфляция оставалась проблемой, годовая инфляция в Грузии значительно снизилась и сохранилась на низком уровне. Причиной жесткой монетарной политики Нацбанк называет неопределенность на глобальном рынке и сильное влияние внешних факторов. Годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, а вот реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии