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Байкеры из клуба “Ночные волки” проехали с флагом Грузии по Москве – видео

Байкеры из клуба “Ночные волки” проехали с флагом Грузии по Москве – видео

Sputnik Грузия

В честь дня рождения клуба байкеров “Ночные волки” в Москве 31 мая состоялся мотопробег. На праздничное мероприятие был приглашен и лидер грузинской партии... 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T14:48+0400

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Перед началом пробега Мамука Пипия подарил лидеру байкеров Александру Залдостанову по прозвищу “Хирург” икону преподобного Гавриила. Затем колонна байкеров проехала по улицам Москвы под флагами России и Грузии.

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