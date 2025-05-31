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Байкеры из клуба “Ночные волки” проехали с флагом Грузии по Москве – видео
Байкеры из клуба “Ночные волки” проехали с флагом Грузии по Москве – видео
Sputnik Грузия
В честь дня рождения клуба байкеров “Ночные волки” в Москве 31 мая состоялся мотопробег. На праздничное мероприятие был приглашен и лидер грузинской партии... 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T14:48+0400
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Перед началом пробега Мамука Пипия подарил лидеру байкеров Александру Залдостанову по прозвищу “Хирург” икону преподобного Гавриила. Затем колонна байкеров проехала по улицам Москвы под флагами России и Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, клуб "ночные волки", москва, грузино-российские отношения, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, клуб "ночные волки", москва, грузино-российские отношения, видео
Байкеры из клуба “Ночные волки” проехали с флагом Грузии по Москве – видео
14:48 31.05.2025 (обновлено: 15:09 31.05.2025)
В честь дня рождения клуба байкеров “Ночные волки” в Москве 31 мая состоялся мотопробег. На праздничное мероприятие был приглашен и лидер грузинской партии “Солидарность во имя мира” Мамука Пипия.
Перед началом пробега Мамука Пипия подарил лидеру байкеров Александру Залдостанову по прозвищу “Хирург” икону преподобного Гавриила. Затем колонна байкеров проехала по улицам Москвы под флагами России и Грузии.