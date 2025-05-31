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День полиции отмечают в Грузии
День полиции отмечают в Грузии
Sputnik Грузия
День полиции в Грузии отмечают с 2010 года 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T11:58+0400
2025-05-31T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Гела Геладзе. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, тбилиси, полиция, мвд грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, тбилиси, полиция, мвд грузии

День полиции отмечают в Грузии

11:58 31.05.2025
© Sputnik / Alex ShlamovПолицейская техника. День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
Полицейская техника. День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
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День полиции в Грузии отмечают с 2010 года
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси.
Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Гела Геладзе. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.
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