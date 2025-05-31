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День полиции отмечают в Грузии

День полиции отмечают в Грузии

Sputnik Грузия

День полиции в Грузии отмечают с 2010 года 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Гела Геладзе. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, тбилиси, полиция, мвд грузии