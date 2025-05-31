https://sputnik-georgia.ru/20250531/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-aprel-293588157.html
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей... 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T09:01+0400
2025-05-31T09:01+0400
2025-05-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности, недвижимости, транспорта и складирования. Снижение зафиксировано в секторах строительства и обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-апрель 2025 года, экспорт вырос на 14,2%, а импорт – на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,8 тысячи новых предприятий, на 14,3% меньше, чем в апреле прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций в сфере IT и ростом оборота компаний, занимающихся этой деятельностью.. Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост операций с недвижимостью был связан с расширением объема оборота компаний, занимающихся арендой и управлением нежилыми зданиями-сооружениями. Также вырос объем услуг, оказываемых агентствами недвижимости. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта – выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель
Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности, недвижимости, транспорта и складирования.
Снижение зафиксировано в секторах строительства и обрабатывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
По данным за январь-апрель 2025 года, экспорт вырос на 14,2%, а импорт – на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,8 тысячи новых предприятий, на 14,3% меньше, чем в апреле прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 9,4% и составил 14,1 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций в сфере IT и ростом оборота компаний, занимающихся этой деятельностью..
Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в горнодобывающем секторе был связан в основном с добычей руд цветных металлов, что также нашло отражение в тенденциях внешней торговли – это стало одной из причин роста экспорта.
Рост операций с недвижимостью был связан с расширением объема оборота компаний, занимающихся арендой и управлением нежилыми зданиями-сооружениями. Также вырос объем услуг, оказываемых агентствами недвижимости.
Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта – выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок.