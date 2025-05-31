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Fitch Ratings оставил неизменным прогноз по Грузии: что повлияло на решение?

Fitch Ratings оставил неизменным прогноз по Грузии: что повлияло на решение?

Sputnik Грузия

"Негативный прогноз" отражает повышенный политический риск и возможное давление внешней ликвидности 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T17:17+0400

2025-05-31T17:17+0400

2025-05-31T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "негативным прогнозом". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором. Они уравновешиваются относительно высокой финансовой долларизацией, высокой подверженностью государственного долга валютным рискам и более слабыми внешними финансами, чем у других стран, включая умеренные международные резервы и относительно высокий чистый внешний долг. "Негативный прогноз" отражает повышенный политический риск и возможное давление внешней ликвидности. Рост экономики Аналитики отмечают, что реальный экономический рост в Грузии остается высоким – на уровне 8,8% в годовом исчислении в январе-апреле 2025 года (средний годовой показатель за 2022-24 годы: 9,4%) благодаря сильным показателям сектора услуг. По мнению Fitch, потенциальный рост (в настоящее время оцениваемый в 4,8%) был усилен инвестициями в секторы информационных и коммуникационных технологий, гостиничного бизнеса, транспорта и строительства. Fitch ожидает, что экономика Грузии вырастет до 5,6% в 2025 году и до 5,2% в 2026 году с потенциалом роста за счет повышения производительности. Изменение цен Аналитики сообщают, что инфляция составит в среднем 3,2% в 2025-2026 годах. Fitch отмечает, что Нацбанк Грузии сохраняет неизменной ставку рефинансирования с мая 2024 года и вряд ли снизит ставки, учитывая потенциал более мягких денежно-кредитных условий для повышения спроса на валюту. Политические риски По мнению аналитиков, внутренняя политическая и общественная раздробленность Грузии продолжается, оппозиция бойкотирует парламент после, по их мнению, "спорных" парламентских и президентских выборов в 2024 году Переговоры о вступлении Грузии в ЕС фактически приостановлены, и Конгресс США в настоящее время рассматривает закон, который в случае принятия повышает риски санкций США в отношении высокопоставленных грузинских чиновников. По мнению Fitch, риски для институциональной независимости могут усилиться, если политическая поляризация продолжит ухудшаться, что также создает риски для внешних донорских потоков или экономических показателей. Проблемы с резервами Международные резервы Грузии составили 4,52 млрд долларов США (что эквивалентно 2,3 месяца платежей по текущему счету) в апреле 2025 года, восстановившись после 13%-ного месячного падения в октябре 2024 года, когда Национальный банк Грузии (НБГ) продал резервы для поддержки валюты. По мнению Fitch, резервная позиция уязвима к резкому падению рыночных настроений, вызванному, например, резким ростом политических рисков в Грузии, что приведет к более высокой долларизации или оттоку капитала. Fitch ожидает, что Нацбанк продолжит покупки иностранной валюты, несмотря на свою приверженность плавающему обменному курсу, что может ослабить давление на резервы. Fitch прогнозирует, что резервы в среднем составят 2,2 месяца платежей по текущему счету в 2025-2026 годах. Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга По мнению аналитиков, на рейтинг Грузии может негативно повлиять устойчивое снижение международных резервов, например, из-за большого оттока капитала или резкого падения прямых иностранных инвестиций. Также на понижение рейтинга повлияют существенное ухудшение внутренних политических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей, управления или доступа к внешнему финансированию и ослабление политической основы Грузии, что создает риски для макроэкономической и финансовой стабильности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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