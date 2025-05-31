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Франция тут ни при чем: Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

Франция тут ни при чем: Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

Sputnik Грузия

Как известно, ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги перед выходом президента из... 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T13:13+0400

2025-05-31T13:13+0400

2025-05-31T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск, отвечая на вопрос о происхождении синяка под его глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту.Ранее журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги перед выходом президента из самолета, приземлившегося во Вьетнаме. Сам Макрон назвал это семейной шуткой, а не результатом ссоры.В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства через департамент эффективности правительства США (DOGE), который он возглавлял."Я не был рядом с Францией", – пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его фингала."Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X. И я сказал: "Давай, ударь меня по лицу". И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу", – объяснил миллиардер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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