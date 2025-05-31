https://sputnik-georgia.ru/20250531/kakie-telefony-populyarny-v-gruzii--dannye-komissii-po-kommunikatsiyam-293596901.html

Какие телефоны популярны в Грузии? Данные комиссии по коммуникациям

Какие телефоны популярны в Грузии? Данные комиссии по коммуникациям

Sputnik Грузия

Основная часть жителей страны использует свои телефоны для интернета, следует из данных исследования 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Телефоны модели Samsung в Грузии популярнее Apple, говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям. Согласно исследованию комиссии, телефоны Samsung в Грузии в 2024 году были у 35,5% жителей страны, а Apple – у 22%. Также в пятерку самых распространенных моделей входят Xiaomi, Microsoft/Nokia и Huawei. При этом, по данным комиссии, основная часть абонентов использует свои телефоны для интернета. Согласно отчету комиссии по коммуникациям, в 2024 году количество абонентов мобильного интернета увеличилось на 280 000 и составило 4,6 миллиона. Примечательно и то, что за этот же период показатель плотности пользователей мобильного интернета по отношению к населению Грузии увеличился на 8% и достиг 133%. В отчете говорится, что по количеству абонентов доли рынка мобильных операторов распределились следующим образом: "Магтиком" – 41%; "Силкнет" – 35%; "Селфи Мобайл" – 23% и Hallo – 0,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, apple, xiaomi, samsung