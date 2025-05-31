https://sputnik-georgia.ru/20250531/problema-kureniya-tabaka-v-gruzii---video-293593891.html

Проблема курения табака в Грузии – видео

Проблема курения табака в Грузии – видео

Sputnik Грузия

В Грузии по-прежнему остро стоит вопрос борьбы с курением. Несмотря на новые ограничения в сфере продаж табачной продукции, проблема остается. 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T14:04+0400

2025-05-31T14:04+0400

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видео

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закон "о контроле табака"

курение

запрет на курение

борьба с курением

жители грузии стали меньше курить

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По последним данным, около 29% жителей страны употребляют табак. Среди мужчин в Грузии число курильщиков превышает 55%, среди женщин – более 7%. Среди подростков в возрасте 13-15 лет в Грузии курят более 12%.Употребление табака является причиной около 24% всех смертей в Грузии. Около половины всех курильщиков в стране, по данным статистики, подвергаются риску преждевременной смерти. В Европе Грузия занимает одно из первых мест в рейтинге по употреблению табака.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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