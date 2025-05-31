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Проблема курения табака в Грузии – видео
Проблема курения табака в Грузии – видео
Sputnik Грузия
В Грузии по-прежнему остро стоит вопрос борьбы с курением. Несмотря на новые ограничения в сфере продаж табачной продукции, проблема остается. 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T14:04+0400
2025-05-31T14:04+0400
2025-05-31T14:22+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
закон "о контроле табака"
курение
запрет на курение
борьба с курением
жители грузии стали меньше курить
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По последним данным, около 29% жителей страны употребляют табак. Среди мужчин в Грузии число курильщиков превышает 55%, среди женщин – более 7%. Среди подростков в возрасте 13-15 лет в Грузии курят более 12%.Употребление табака является причиной около 24% всех смертей в Грузии. Около половины всех курильщиков в стране, по данным статистики, подвергаются риску преждевременной смерти. В Европе Грузия занимает одно из первых мест в рейтинге по употреблению табака.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, закон "о контроле табака", курение, запрет на курение, борьба с курением, жители грузии стали меньше курить, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, закон "о контроле табака", курение, запрет на курение, борьба с курением, жители грузии стали меньше курить, видео
Проблема курения табака в Грузии – видео
14:04 31.05.2025 (обновлено: 14:22 31.05.2025)
В Грузии по-прежнему остро стоит вопрос борьбы с курением. Несмотря на новые ограничения в сфере продаж табачной продукции, проблема остается.
По последним данным, около 29% жителей страны употребляют табак. Среди мужчин в Грузии число курильщиков превышает 55%, среди женщин – более 7%. Среди подростков в возрасте 13-15 лет в Грузии курят более 12%.
Употребление табака является причиной около 24% всех смертей в Грузии. Около половины всех курильщиков в стране, по данным статистики, подвергаются риску преждевременной смерти. В Европе Грузия занимает одно из первых мест в рейтинге по употреблению табака.