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Пытки и угроза изнасилования – экс-начальника Глданской тюрьмы приговорили к 9 годам
Пытки и угроза изнасилования – экс-начальника Глданской тюрьмы приговорили к 9 годам
Sputnik Грузия
Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T15:15+0400
2025-05-31T15:15+0400
2025-05-31T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил директора Глданской тюрьмы №8 Александра Мухадзе (про прозвищу "Киллер") заочно к 9 годам лишения свободы по делу о пытках заключенного в 2011 году. На суде стороне обвинения удалось доказать, что Мухадзе и глава военной полиции при прежней власти Мегис Кардава в 2011 году под пытками вынудили задержанного за наркотики гражданина признаться в причастности к несуществующим терактам.Детали дела Расследование показало, что в мае 2011 года Мухадзе и Кардава потребовали от задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков признаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц. В противном случае ему пригрозили изнасилованием. При этом прокуратура заявила, что, согласно показаниям, прикрепленным к делу, выяснилось, что задержанному подбросили наркотики для возбуждения уголовного дела. Сторона обвинения заявила, что Мухадзе неоднократно подвергал заключенного физическому насилию. Не выдержав физического и психологического давления, заключенный под диктовку Кардава дал показания, что он якобы был причастен к неким террористическим актам. Этих показаний оказалось недостаточно для Мухадзе и Кардава, поэтому они вынудили задержанного съесть лист бумаги, на котором были написаны показания. Для получения желаемого результата мужчину поместили в одну из камер, где при помощи других заключенных в масках инсценировали сексуальное насилие над ним и засняли это на камеру. С мая 2011 года по февраль 2012-го потерпевшего допрашивали несколько раз. Во время одного из допросов, чтобы получить желаемые показания, Кардава приставил к его голове пистолет. В результате, опасаясь продолжения побоев, пыток и распространения видеозаписи с инсценировкой изнасилования, задержанный написал все, о чем просили Мухадзе и Кардава, заявили в прокуратуре. При этом против задержанного так и не было возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, как и не было начато само расследование. Заключенный покинул Глданскую тюрьму только после смены власти в Грузии, в 2013 году. Старые дела Мухадзе Ранее Мухадзе был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за бесчеловечное обращение с заключенным под стражу полковником Серго Тетрадзе, который позже скончался в тюремной больнице. Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мегис кардава, тбилиси, грузия, новости, происшествия, серго тетрадзе
мегис кардава, тбилиси, грузия, новости, происшествия, серго тетрадзе
Пытки и угроза изнасилования – экс-начальника Глданской тюрьмы приговорили к 9 годам
Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил директора Глданской тюрьмы №8 Александра Мухадзе (про прозвищу "Киллер") заочно к 9 годам лишения свободы по делу о пытках заключенного в 2011 году.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Мухадзе и глава военной полиции при прежней власти Мегис Кардава в 2011 году под пытками вынудили задержанного за наркотики гражданина признаться в причастности к несуществующим терактам.
Расследование показало, что в мае 2011 года Мухадзе и Кардава потребовали от задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков признаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц. В противном случае ему пригрозили изнасилованием.
При этом прокуратура заявила, что, согласно показаниям, прикрепленным к делу, выяснилось, что задержанному подбросили наркотики для возбуждения уголовного дела.
После отказа от дачи показаний задержанный был доставлен в т. н. тюремный "карантин", где его вынудили смотреть на то, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего пострадавшему пригрозили, что если он не даст желаемых показаний, его также изнасилуют.
Сторона обвинения заявила, что Мухадзе неоднократно подвергал заключенного физическому насилию. Не выдержав физического и психологического давления, заключенный под диктовку Кардава дал показания, что он якобы был причастен к неким террористическим актам.
Этих показаний оказалось недостаточно для Мухадзе и Кардава, поэтому они вынудили задержанного съесть лист бумаги, на котором были написаны показания. Для получения желаемого результата мужчину поместили в одну из камер, где при помощи других заключенных в масках инсценировали сексуальное насилие над ним и засняли это на камеру.
С мая 2011 года по февраль 2012-го потерпевшего допрашивали несколько раз. Во время одного из допросов, чтобы получить желаемые показания, Кардава приставил к его голове пистолет. В результате, опасаясь продолжения побоев, пыток и распространения видеозаписи с инсценировкой изнасилования, задержанный написал все, о чем просили Мухадзе и Кардава, заявили в прокуратуре.
При этом против задержанного так и не было возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, как и не было начато само расследование. Заключенный покинул Глданскую тюрьму только после смены власти в Грузии, в 2013 году.
Ранее Мухадзе был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за бесчеловечное обращение с заключенным под стражу полковником Серго Тетрадзе, который позже скончался в тюремной больнице.
Кроме того, Мухадзе обвиняется в пытках и превышении служебных полномочий по делу о незаконном отъеме ООО "Черепашье озеро" у бизнесмена Бесо Хардзиани, пытках обвиняемого в совершении теракта Эльдара Кобалия, насилии в отношении задержанных по обвинению в шпионаже фотографов, бесчеловечном обращении с заключенным Александром Манукяном.
Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно.