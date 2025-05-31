https://sputnik-georgia.ru/20250531/pytki-i-ugroza-iznasilovaniya--eks-nachalnika-gldanskoy-tyurmy-prigovorili-k-9-godam-293591745.html

Пытки и угроза изнасилования – экс-начальника Глданской тюрьмы приговорили к 9 годам

Пытки и угроза изнасилования – экс-начальника Глданской тюрьмы приговорили к 9 годам

Sputnik Грузия

Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T15:15+0400

2025-05-31T15:15+0400

2025-05-31T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил директора Глданской тюрьмы №8 Александра Мухадзе (про прозвищу "Киллер") заочно к 9 годам лишения свободы по делу о пытках заключенного в 2011 году. На суде стороне обвинения удалось доказать, что Мухадзе и глава военной полиции при прежней власти Мегис Кардава в 2011 году под пытками вынудили задержанного за наркотики гражданина признаться в причастности к несуществующим терактам.Детали дела Расследование показало, что в мае 2011 года Мухадзе и Кардава потребовали от задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков признаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц. В противном случае ему пригрозили изнасилованием. При этом прокуратура заявила, что, согласно показаниям, прикрепленным к делу, выяснилось, что задержанному подбросили наркотики для возбуждения уголовного дела. Сторона обвинения заявила, что Мухадзе неоднократно подвергал заключенного физическому насилию. Не выдержав физического и психологического давления, заключенный под диктовку Кардава дал показания, что он якобы был причастен к неким террористическим актам. Этих показаний оказалось недостаточно для Мухадзе и Кардава, поэтому они вынудили задержанного съесть лист бумаги, на котором были написаны показания. Для получения желаемого результата мужчину поместили в одну из камер, где при помощи других заключенных в масках инсценировали сексуальное насилие над ним и засняли это на камеру. С мая 2011 года по февраль 2012-го потерпевшего допрашивали несколько раз. Во время одного из допросов, чтобы получить желаемые показания, Кардава приставил к его голове пистолет. В результате, опасаясь продолжения побоев, пыток и распространения видеозаписи с инсценировкой изнасилования, задержанный написал все, о чем просили Мухадзе и Кардава, заявили в прокуратуре. При этом против задержанного так и не было возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, как и не было начато само расследование. Заключенный покинул Глданскую тюрьму только после смены власти в Грузии, в 2013 году. Старые дела Мухадзе Ранее Мухадзе был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за бесчеловечное обращение с заключенным под стражу полковником Серго Тетрадзе, который позже скончался в тюремной больнице. Мухадзе покинул Грузию в 2012 году и до сих пор находится в розыске. Его местоположение неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мегис кардава, тбилиси, грузия, новости, происшествия, серго тетрадзе