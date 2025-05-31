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https://sputnik-georgia.ru/20250531/v-gruzii-torzhestvenno-otmetili-den-politsii-293596134.html
В Грузии торжественно отметили День полиции
В Грузии торжественно отметили День полиции
Sputnik Грузия
Сегодня грузинская полиция фактически работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних... 31.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-31T16:16+0400
2025-05-31T16:46+0400
полиция
полицейский
грузия
новости
общество
тбилиси
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
георгий маргвелашвили
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. День полиции отметили в Грузии 31 мая торжественным парадом и награждением отличившихся сотрудников МВД. Праздник был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. "Профессионализм, соблюдение принципа равенства всех перед законом и уважение к гражданам – это основа вашего успеха. Благодаря заслугам каждого из вас сегодня грузинский полицейский является символом доверия и безопасности для граждан нашей страны", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, правительство Грузии постоянно заботится об укреплении министерства внутренних дел Грузии, об оснащении его современными технологиями и улучшении социальных условий сотрудников. "Наша цель – создать такую среду, в которой каждый полицейский будет чувствовать себя защищенным, мотивированным и еще более ценным. Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут первостепенной ценностью", – сказал Кобахидзе. По его словам, сегодня грузинская полиция, по сути, работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних событий. По его словам, служба полицейского наряду с профессионализмом, требует особой смелости, преданности и постоянной готовности рисковать даже ценой собственной жизни. "Ваша деятельность часто невидима для широкой общественности, но ее результаты – спокойная обстановка, защищенные граждане, чувство справедливости – ощущаются в повседневной жизни каждого из нас. Именно вам принадлежит самая большая заслуга в том, что сегодня Грузия, как безопасная страна, является одной из передовых в мировом масштабе", – сказал Кобахидзе. Изначально День полиции отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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полиция, полицейский, грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили
полиция, полицейский, грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили

В Грузии торжественно отметили День полиции

16:16 31.05.2025 (обновлено: 16:46 31.05.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия отметила День полиции 2025
Грузия отметила День полиции 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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Сегодня грузинская полиция фактически работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних событий, заявил премьер страны
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. День полиции отметили в Грузии 31 мая торжественным парадом и награждением отличившихся сотрудников МВД.
Праздник был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия отметила День полиции 2025
Грузия отметила День полиции 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
Грузия отметила День полиции 2025
© Сourtesy of Georgian Government
"Профессионализм, соблюдение принципа равенства всех перед законом и уважение к гражданам – это основа вашего успеха. Благодаря заслугам каждого из вас сегодня грузинский полицейский является символом доверия и безопасности для граждан нашей страны", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, правительство Грузии постоянно заботится об укреплении министерства внутренних дел Грузии, об оснащении его современными технологиями и улучшении социальных условий сотрудников.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия отметила День полиции 2025
Грузия отметила День полиции 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
Грузия отметила День полиции 2025
© Сourtesy of Georgian Government
"Наша цель – создать такую среду, в которой каждый полицейский будет чувствовать себя защищенным, мотивированным и еще более ценным. Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут первостепенной ценностью", – сказал Кобахидзе.
По его словам, сегодня грузинская полиция, по сути, работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних событий.

"За последние 4 года грузинская полиция пресекла четыре попытки посягательства на суверенитет Грузии и свержения власти. Следует еще раз отметить, что отражение столь масштабного насилия не оставило каких-либо долгосрочных последствий для здоровья ни одного гражданина. За проявленный в ходе этих событий профессионализм особую благодарность хочу выразить всем соответствующим подразделениям МВД", – заявил Кобахидзе.

По его словам, служба полицейского наряду с профессионализмом, требует особой смелости, преданности и постоянной готовности рисковать даже ценой собственной жизни.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия отметила День полиции 2025
Грузия отметила День полиции 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
Грузия отметила День полиции 2025
© Сourtesy of Georgian Government
"Ваша деятельность часто невидима для широкой общественности, но ее результаты – спокойная обстановка, защищенные граждане, чувство справедливости – ощущаются в повседневной жизни каждого из нас. Именно вам принадлежит самая большая заслуга в том, что сегодня Грузия, как безопасная страна, является одной из передовых в мировом масштабе", – сказал Кобахидзе.
Изначально День полиции отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузия отметила День полиции 2025
Грузия отметила День полиции 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2025
Грузия отметила День полиции 2025
© Сourtesy of Georgian Government
После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.
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