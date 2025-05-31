https://sputnik-georgia.ru/20250531/v-gruzii-torzhestvenno-otmetili-den-politsii-293596134.html

В Грузии торжественно отметили День полиции

В Грузии торжественно отметили День полиции

Sputnik Грузия

Сегодня грузинская полиция фактически работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних... 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T16:16+0400

2025-05-31T16:16+0400

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полиция

полицейский

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тбилиси

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

георгий маргвелашвили

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. День полиции отметили в Грузии 31 мая торжественным парадом и награждением отличившихся сотрудников МВД. Праздник был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. "Профессионализм, соблюдение принципа равенства всех перед законом и уважение к гражданам – это основа вашего успеха. Благодаря заслугам каждого из вас сегодня грузинский полицейский является символом доверия и безопасности для граждан нашей страны", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, правительство Грузии постоянно заботится об укреплении министерства внутренних дел Грузии, об оснащении его современными технологиями и улучшении социальных условий сотрудников. "Наша цель – создать такую среду, в которой каждый полицейский будет чувствовать себя защищенным, мотивированным и еще более ценным. Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут первостепенной ценностью", – сказал Кобахидзе. По его словам, сегодня грузинская полиция, по сути, работает по более высоким стандартам, чем европейская и американская, что еще раз четко подтвердилось в ходе последних событий. По его словам, служба полицейского наряду с профессионализмом, требует особой смелости, преданности и постоянной готовности рисковать даже ценой собственной жизни. "Ваша деятельность часто невидима для широкой общественности, но ее результаты – спокойная обстановка, защищенные граждане, чувство справедливости – ощущаются в повседневной жизни каждого из нас. Именно вам принадлежит самая большая заслуга в том, что сегодня Грузия, как безопасная страна, является одной из передовых в мировом масштабе", – сказал Кобахидзе. Изначально День полиции отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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полиция, полицейский, грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили