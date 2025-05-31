https://sputnik-georgia.ru/20250531/vstupila-v-silu-gruzinskaya-versiya-amerikanskogo-zakona-ob-inoagentakh-293590028.html

Вступила в силу грузинская версия американского закона об "иноагентах"

Вступила в силу грузинская версия американского закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T10:52+0400

2025-05-31T10:52+0400

2025-05-31T10:52+0400

грузия

новости

общество

антикоррупционное бюро

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 31 мая. Закон "Об акте регистрации иностранных агентов" был принят парламентом Грузии 1 апреля. Согласно закону, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под этим термином имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или для его интересов будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Они не будут "агентами", если не находятся во владении, не управляются или не финансируются иностранным государством или властью, иностранной организацией или физическим лицом (не гражданином Грузии) или их политика не определяется лицами, проводящими иностранные интересы. Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Регистрационное заявление должно содержать следующие данные: имя заявителя, бизнес-адрес иностранной организации или правительства и все другие связанные с ним бизнес-адреса на территории Грузии или в другом месте, а также все жилые адреса (при наличии таковых), статус заявителя и в случае физического лица – гражданство. Кроме того, необходимо представить всеобъемлющее заявление о сущности деятельности заявителя, полный список сотрудников, работающих в организации, и определение специфики работы каждого из них, информацию о специфике деятельности или других видов активности всех таких иностранных организаций. Также нужно представить полную финансовую отчетность о своей деятельности. Несоблюдение закона будет караться уголовно, наказание – штрафа в размере от 5 до 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах"