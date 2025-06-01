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Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам
Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам
Sputnik Грузия
После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T14:23+0400
2025-06-01T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Автовокзалы Грузии с 1 июня обязаны получить сертификаты для продолжения работы, согласно которым на автовокзалах будут установлены электронные табло и специальные платформы для посадки, а также внедрена система покупки электронных билетов. Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок, которая находится в стране в активной фазе. С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку. В этот же период вступил в силу регламент, согласно которому водители, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики. После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса: Весь междугородний транспорт в стране будет ездить только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский центральный вокзал
грузия, новости, общество, тбилисский центральный вокзал
Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам
После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Автовокзалы Грузии с 1 июня обязаны получить сертификаты для продолжения работы, согласно которым на автовокзалах будут установлены электронные табло и специальные платформы для посадки, а также внедрена система покупки электронных билетов.
Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок, которая находится в стране в активной фазе. С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку.
В этот же период вступил в силу регламент, согласно которому водители, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики.
После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса:
С автовокзалов первого класса будут осуществляться международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки;
С автовокзалов второго класса – внутренние перевозки, а международные – возможны только при отсутствии вокзала первого класса;
Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности.
Весь междугородний транспорт в стране будет ездить только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.