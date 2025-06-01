https://sputnik-georgia.ru/20250601/kanatnaya-doroga-k-cherepashemu-ozeru-v-tbilisi-zakroetsya-na-neskolko-dney-293605529.html

Канатная дорога к Черепашьему озеру в Тбилиси закроется на несколько дней

Канатная дорога к Черепашьему озеру в Тбилиси закроется на несколько дней

Sputnik Грузия

На канатной дороге будут проводиться плановые работы 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T18:47+0400

2025-06-01T18:47+0400

2025-06-01T18:47+0400

грузия

новости

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тбилиси

черепашье озеро

канатная дорога

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 2 по 5 июня из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. В указанный период на канатной дороге будут проводиться плановые работы. Специалисты проведут магнитно-индукционную дефектоскопию несущих, тяговых и хвостовых канатов, осмотрят отверстия для крепления. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории – спортивные площадки, кафе и рестораны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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грузия, новости, общество, тбилиси, черепашье озеро, канатная дорога