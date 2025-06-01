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Канатная дорога к Черепашьему озеру в Тбилиси закроется на несколько дней
Канатная дорога к Черепашьему озеру в Тбилиси закроется на несколько дней
Sputnik Грузия
На канатной дороге будут проводиться плановые работы 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T18:47+0400
2025-06-01T18:47+0400
2025-06-01T18:47+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 2 по 5 июня из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. В указанный период на канатной дороге будут проводиться плановые работы. Специалисты проведут магнитно-индукционную дефектоскопию несущих, тяговых и хвостовых канатов, осмотрят отверстия для крепления. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории – спортивные площадки, кафе и рестораны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, черепашье озеро, канатная дорога
грузия, новости, общество, тбилиси, черепашье озеро, канатная дорога
Канатная дорога к Черепашьему озеру в Тбилиси закроется на несколько дней
На канатной дороге будут проводиться плановые работы
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 2 по 5 июня из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
В указанный период на канатной дороге будут проводиться плановые работы. Специалисты проведут магнитно-индукционную дефектоскопию несущих, тяговых и хвостовых канатов, осмотрят отверстия для крепления.
"Кроме того, для обслуживающего персонала проведут учения по эвакуации. Транспортная компания Тбилиси приносит извинения за причиненные неудобства", – говорится в сообщении мэрии.
Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории – спортивные площадки, кафе и рестораны.