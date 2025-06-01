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"Пари Сен-Жермен" разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов - один гол забил Кварацхелия
"Пари Сен-Жермен" разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов - один гол забил Кварацхелия
Sputnik Грузия
Это первый финал Лиги чемпионов, который удалось выиграть "Пари Сен-Жермен" 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T01:00+0400
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2025-06-01T01:07+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил гол в финале Лиги чемпионов УЕФА в ворота миланского "Интера", став обладателем долгожданного трофея. Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, забившим в финале Лиги чемпионов. Блестящему голу Кварацхелия на 73-й минуте предшествовал дубль 19-летнего Дезире Дуэ, а также точный удар марокканца Ашрафа Хакими. Окончательный счет 5:0 в матче установил 19-летний полузащитник парижан Сенни Маюлю. Это первый финал Лиги чемпионов, который удалось выиграть "Пари Сен-Жермен". В этом сезоне Кварацхелия выиграл уже три трофея в составе "ПСЖ" — чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, уефа, франция, спорт, новости, грузия, футбол
"Пари Сен-Жермен" разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов - один гол забил Кварацхелия
01:00 01.06.2025 (обновлено: 01:07 01.06.2025)
Это первый финал Лиги чемпионов, который удалось выиграть "Пари Сен-Жермен"
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил гол в финале Лиги чемпионов УЕФА в ворота миланского "Интера", став обладателем долгожданного трофея.
Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, забившим в финале Лиги чемпионов.
Блестящему голу Кварацхелия на 73-й минуте предшествовал дубль 19-летнего Дезире Дуэ, а также точный удар марокканца Ашрафа Хакими. Окончательный счет 5:0 в матче установил 19-летний полузащитник парижан Сенни Маюлю.
Это первый финал Лиги чемпионов, который удалось выиграть "Пари Сен-Жермен".
В этом сезоне Кварацхелия выиграл уже три трофея в составе "ПСЖ" — чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА.