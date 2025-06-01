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Празднование победы ПСЖ в ЛЧ вылилось в беспорядки – есть погибшие и арестованные

Празднование победы ПСЖ в ЛЧ вылилось в беспорядки – есть погибшие и арестованные

Sputnik Грузия

В Париже тысячи людей вышли на улицы, эпицентром празднований стали Елисейские поля, где болельщики жгли файеры, запускали фейерверки и петарды 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T15:31+0400

2025-06-01T15:31+0400

2025-06-01T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Более 550 человек были задержаны и два человека погибли в ходе празднований во Франции победы футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает радиостанция RMC. Накануне в Париже и по всей Франции прошли массовые празднования победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов. Клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер", впервые в истории став победителем этих соревнований.Также два человека погибли. 20-летнюю девушку сбила машина в 15-м округе Парижа, когда она ехала на мопеде. Вторая жертва – 17-летний юноша, который погиб от ножевого ранения в ходе празднований в департаменте Ланды на юго-западе Франции. В Париже тысячи людей вышли на улицы. Эпицентром празднований стали Елисейские поля. Болельщики жгли файеры, запускали фейерверки и петарды. Многие гоняли на мотоциклах и автомобилях, сигналя и держа флаги "ПСЖ". В воскресенье на Елисейских полях пройдет торжественный парад с участием игроков "ПСЖ". После этого команду в Елисейском дворце примет президент Франции Эммануэль Макрон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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