https://sputnik-georgia.ru/20250601/rossiya-uvelichila-eksport-piva-v-gruziyu-do-rekorda-293604942.html

Россия увеличила экспорт пива в Грузию до рекорда

Россия увеличила экспорт пива в Грузию до рекорда

Sputnik Грузия

Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи составили 1,35 тысячи тонн 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T17:42+0400

2025-06-01T17:42+0400

2025-06-01T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов. Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% – до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, германия, россия, пиво