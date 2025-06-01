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Россия увеличила экспорт пива в Грузию до рекорда
Россия увеличила экспорт пива в Грузию до рекорда
Sputnik Грузия
Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи составили 1,35 тысячи тонн 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T17:42+0400
2025-06-01T17:42+0400
2025-06-01T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов. Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% – до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, германия, россия, пиво
экономика, новости, грузия, германия, россия, пиво
Россия увеличила экспорт пива в Грузию до рекорда
Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи составили 1,35 тысячи тонн
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов.
В результате Россия осталась вторым основным поставщиком пива на грузинский рынок. Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи выросли на 30% в абсолютном выражении и составили 1,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Турция, хотя ее экспорт сократился до 527 тонн с 561 тонны.
Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% – до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.