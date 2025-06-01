https://sputnik-georgia.ru/20250601/v-gruzii-nachinayut-vydavat-pasporta-novogo-tipa-293599076.html

В Грузии начинают выдавать паспорта нового типа

В Грузии начинают выдавать паспорта нового типа

Sputnik Грузия

Паспорта и удостоверения личности, выданные до этой даты, будут действовать до конца своего срока 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Удостоверения личности и паспорта нового типа будут выдаваться в Грузии с 4 июня 2025 года. Паспорта и удостоверения личности, выданные до этой даты, будут действовать до конца своего срока. Министерство юстиции уже определило параметры для обоих типов документов, в том числе особый вид бумаги, микросхем, защитные знаки и личные данные, которые будут вноситься в документ. В новых загранпаспортах граждан Грузии изменится дизайн каждой страницы. Особым знаком станут ноты государственного гимна Грузии на последней странице паспорта. А вот новшеством в удостоверениях личности, помимо дополнительных средств защиты, станет QR-код, по которому соответствующие органы смогут проверить действительность паспорта и данные владельца. В паспортах граждан Грузии указываются только имя, фамилия, пол, дата и место рождения. Никаких других данных, в том числе отчества и адреса регистрации, в документах нет. Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции или филиале Агентства гражданского обслуживания, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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