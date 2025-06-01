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В Грузии отмечают Международный день детей – программа мероприятий

В Грузии отмечают Международный день детей – программа мероприятий

Sputnik Грузия

Детей ждут интересные концерты, фестивали, мастер-классы и много сюрпризов 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T09:01+0400

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2025-06-01T09:01+0400

международный день защиты детей

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Грузия традиционно отметит этот праздник культурно-образовательной, музыкальной и развлекательной программой. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Sputnik Грузия хочет поучаствовать в том, чтобы этот замечательный день дети провели весело и незабываемо, поэтому предлагает список мероприятий, которые пройдут в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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международный день защиты детей, грузия, новости, общество, тбилиси, expo georgia