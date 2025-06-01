В Грузии отмечают Международный день детей – программа мероприятий
© photo: Sputnik / StringerДетский концерт в парке "Мзиури" в Международный день защиты детей
© photo: Sputnik / Stringer
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Детей ждут интересные концерты, фестивали, мастер-классы и много сюрпризов
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Грузия традиционно отметит этот праздник культурно-образовательной, музыкальной и развлекательной программой.
Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
© photo: Sputnik / Tbilisi City HallДень защиты детей
День защиты детей
© photo: Sputnik / Tbilisi City Hall
Sputnik Грузия хочет поучаствовать в том, чтобы этот замечательный день дети провели весело и незабываемо, поэтому предлагает список мероприятий, которые пройдут в Тбилиси.
Основные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут 1 июня в столичном парке Дедаэна.
С 15:00 детей будут ждать уголок кино, открытая библиотека, шахматный и сказочный уголки, выставочное пространство, спортивные соревнования, воркшопы по каллиграфии и валянию из войлока, а в 20:00 начнется праздничный концерт. Все мероприятия бесплатны для детей.
В выставочном пространстве Expo Georgia пройдет 27-й Тбилисский международный книжный фестиваль, в рамках которого будет организована как главная сцена для литературных мероприятий, так и детский образовательно-развлекательный уголок для юных посетителей.
Традиционное празднование пройдет и в Тбилисском зоопарке, где будут отмечать день рождения слона Гранда, устроят банановый завтрак с лемурами и перекус с макаками, верблюдами, мангустами и бегемотом. Детям также разрешат погладить тапира и ящериц.
Кроме того, праздничные мероприятия с концертами и развлекательными мероприятиями пройдут в крупных торговых центрах, парке Мтацминда и в Ботаническом саду.
А вот музеи организуют бесплатный вход для детей и подростков до 18 лет (при предъявлении соответствующего документа) и скидка 50% сопровождающему в музей Симона Джанашия и Государственный музей искусств имени Ш. Амиранашвили. Также в музеях запланированы специальные программы и экскурсии.