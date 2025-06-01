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В Грузии празднуют Нинооба – День пришествия Святой Нино - видео

В Грузии празднуют Нинооба – День пришествия Святой Нино - видео

Sputnik Грузия

День пришествия в Грузию Святой Нино отмечается 1 июня – праздник в стране называют Нинооба. В этот день праздничные богослужения проходят во всех действующих... 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T13:48+0400

2025-06-01T13:48+0400

2025-06-01T13:48+0400

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В Грузии Святую Нино почитают как просветительницу и небесную покровительницу страны. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, возведенных в честь крестительницы. Святую Нино, которая принесла в страну христианство в четвертом веке, Грузинская православная церковь поминает дважды в год: 1 июня – в день ее пришествия в Грузию, и в день ее кончины – 27 января.Святая Нино распространила в Грузии христианство, она крестила как грузинских царей, так и жителей страны. При ней уже в 324 году христианство в Грузии было объявлено государственной религией.Святая Нино преставилась в 335 году, по другим источникам – в 347-м, ее похоронили в местечке Бодбе. Там в последние годы жизни она молилась, проповедовала, исцеляла и крестила многих жителей Грузии. На этом месте сегодня действует женский монастырь Святой равноапостольной Нино. На северо-востоке от монастыря, в ущелье, есть источник Святой Нино ("Нинос цкаро") с целебной водой.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, святая нино, грузинская православная церковь, традиции, грузинские традиции и обычаи, история, видео