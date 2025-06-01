https://sputnik-georgia.ru/20250601/voditeley-v-gruzii-budut-nakazyvat-za-otkaz-proveritsya-na-narkotiki-293599390.html
Водителей в Грузии будут наказывать за отказ провериться на наркотики
Водителей в Грузии будут наказывать за отказ провериться на наркотики
Sputnik Грузия
Штрафы нарушителям варьируются от 1 до 3,5 тысячи лари 01.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-01T12:12+0400
2025-06-01T12:12+0400
2025-06-01T12:12+0400
штраф
тбилиси
грузия
новости
общество
грузинские дороги, машины и их водители
водители
водительские права
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269807548_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_47dfe6c137723423a39ec615ce914567.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 июня 2025 года будут штрафовать за отказ пройти проверку на наркотики, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже подписаны президентом и опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно поправкам, уклонение от проверки для водителей легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари и лишение прав на один год. А вот уклонение от проверки на наркотики водителями такси, грузового или пассажирского транспорта будет караться штрафом в размере 2 тысяч лари и лишением прав на два года. Водителям, у которых при этом нет водительского удостоверения, придется выплатить штраф в размере от 3 до 3,5 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 3,5 тысячи лари либо административный арест от 5 до 30 дней с продлением срока лишения водительских прав на два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269807548_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_79b28144ecd55d52b890827d1e5f6e4e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
штраф, тбилиси, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители, водительские права
штраф, тбилиси, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители, водительские права
Водителей в Грузии будут наказывать за отказ провериться на наркотики
Штрафы нарушителям варьируются от 1 до 3,5 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 июня 2025 года будут штрафовать за отказ пройти проверку на наркотики, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже подписаны президентом и опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Согласно поправкам, уклонение от проверки для водителей легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари и лишение прав на один год.
А вот уклонение от проверки на наркотики водителями такси, грузового или пассажирского транспорта будет караться штрафом в размере 2 тысяч лари и лишением прав на два года.
Водителям, у которых при этом нет водительского удостоверения, придется выплатить штраф в размере от 3 до 3,5 тысячи лари.
Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 3,5 тысячи лари либо административный арест от 5 до 30 дней с продлением срока лишения водительских прав на два года.