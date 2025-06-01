https://sputnik-georgia.ru/20250601/vsegda-veril-chto-eto-vozmozhno--pervyy-kommentariy-kvaratskheliya-posle-pobedy-v-lch-293602296.html

Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ

Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ

Sputnik Грузия

Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале Лиги чемпионов 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Всегда верил, что это возможно, что я стану победителем Лиги чемпионов, рассказал после финального матча против "Интера" грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в беседе с легендарным датским вратарем Петером Шмейхелем. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зомера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. По словам футболиста, "ПСЖ" заслужил чемпионство еще до его перехода из "Наполи" в январе этого года. "В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить "Интер" в финале со счетом 5:0 – это нелегко", – сказал Кварацхелия. По его словам, самое важное, что команда сегодня выглядит как семья, и футболисты максимально помогают друг другу, в чем заслуга главного тренера клуба – испанского специалиста Луиса Энрике. Лучшим игроком финального матча в Мюнхене был признан 19-летний вингер парижан Дезире Дуэ. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, франция, футбол, лига чемпионов уефа