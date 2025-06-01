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Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ
Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ
Sputnik Грузия
Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале Лиги чемпионов 01.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Всегда верил, что это возможно, что я стану победителем Лиги чемпионов, рассказал после финального матча против "Интера" грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в беседе с легендарным датским вратарем Петером Шмейхелем. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зомера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. По словам футболиста, "ПСЖ" заслужил чемпионство еще до его перехода из "Наполи" в январе этого года. "В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить "Интер" в финале со счетом 5:0 – это нелегко", – сказал Кварацхелия. По его словам, самое важное, что команда сегодня выглядит как семья, и футболисты максимально помогают друг другу, в чем заслуга главного тренера клуба – испанского специалиста Луиса Энрике. Лучшим игроком финального матча в Мюнхене был признан 19-летний вингер парижан Дезире Дуэ. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, франция, футбол, лига чемпионов уефа
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, франция, футбол, лига чемпионов уефа

Всегда верил, что это возможно – первый комментарий Кварацхелия после победы в ЛЧ

11:09 01.06.2025 (обновлено: 11:10 01.06.2025)
© PSG - Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия забил гол в финале Лиги чемпионов УЕФА
Хвича Кварацхелия забил гол в финале Лиги чемпионов УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2025
© PSG - Paris Saint-Germain
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Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале Лиги чемпионов
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Всегда верил, что это возможно, что я стану победителем Лиги чемпионов, рассказал после финального матча против "Интера" грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в беседе с легендарным датским вратарем Петером Шмейхелем.
"Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зомера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.

"Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами", – сказал Кварацхелия.

По словам футболиста, "ПСЖ" заслужил чемпионство еще до его перехода из "Наполи" в январе этого года.
"В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить "Интер" в финале со счетом 5:0 – это нелегко", – сказал Кварацхелия.
По его словам, самое важное, что команда сегодня выглядит как семья, и футболисты максимально помогают друг другу, в чем заслуга главного тренера клуба – испанского специалиста Луиса Энрике.

"Тренер работает потрясающе. Он идеально все нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле", – добавил Кварацхелия.

Лучшим игроком финального матча в Мюнхене был признан 19-летний вингер парижан Дезире Дуэ. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Победа "ПСЖ" над "Интером" 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.
"ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.
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