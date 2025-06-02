https://sputnik-georgia.ru/20250602/kak-provodyat-den-arafa-ili-samyy-tsennyy-den-dlya-musulman-v-2025-293618900.html

Как проводят День Арафа, или Самый ценный день для мусульман в 2025

Как проводят День Арафа, или Самый ценный день для мусульман в 2025

Sputnik Грузия

Один из самых значимых дней в году для мусульман – День Арафа, или Арафат, который отмечают 9 числа месяца Зуль-хиджа (месяц паломничества) 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T22:31+0400

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День Арафа по грегорианскому календарю в 2025 году выпадает на 5 июня – в этот день паломники проводят один из центральных обрядов хаджа (паломничество) – стояние на горе Арафат. Что нужно и нельзя делать в День Арафа, или как проводят мусульмане самый ценный день в году, читайте в Sputnik Грузия. День Арафа Правоверные отмечают День Арафа с первых лет существования исламской религии. Он полностью связан с историей первых людей на земле – Адама и Хаввы (Евы). Мусульманское предание рассказывает, что пророк Адам и его жена Хавва после изгнания из рая встретились вновь на горе Арафат и воссоединились, получив прощение. Именно с этой горы свою последнюю проповедь произнес пророк Мухаммед. В День Арафа паломники обычно посещают долину Арафат, расположенную поблизости от Мекки. Стояние на горе Арафат, в центре одноименной долины, считается самым крупным в году сбором мусульман и кульминацией хаджа. С минарета, расположенного на вершине горы Арафат, в полдень начинается проповедь – паломники стоят там до заката, замаливая свои грехи. Затем участники хаджа проводят в долине Мина обряд побивания дьявола камнями. Правоверные верят, что стоянием в День Арафа на горе Арафат они смогут заслужить прощение за прошлые прегрешения и начать жизнь с чистого листа. Поэтому каждый мусульманин старается хотя бы раз в жизни посетить святые места, несмотря на все трудности. Что нужно и нельзя делать Паломник, по правилам, должен быть физически и психически здоровым совершеннолетним мусульманином, а также иметь достаточно финансов, чтобы оплатить хадж. Мусульмане все обряды проводят в состоянии ихрам (освящения), надев специальную одежду из двух кусков простой белого цвета ткани, без швов. Действительным паломничество не считается, если мусульманин не провел в долине Арафат весь день 9 числа месяца Зуль-хиджа, даже если он выполнит все последующие обряды. Мусульмане, которые не смогли принять участие в хадже, должны в День Арафа поститься. Не соблюдать пост могут больные и путники, а также паломники, совершающие хадж, чтобы сэкономить силы для стояния на горе. В День Арафа нельзя кушать запрещенную пищу, но, если другой еды нет, то немного можно, но при этом нужно попросить прощения у Аллаха за свой поступок. Мусульмане верят, что всевышний в этот день особенно прислушивается к молитвам и просьбам, поэтому верующие стараются в День Арафа читать как можно больше молитв. Нельзя проявлять в День Арафа нетерпимость, конфликтовать и сквернословить, а также совершать дурные поступки. Первые десять дней месяца Зуль-хиджа особенно важны для последователей ислама – в этот период правоверные со всего мира идут в хадж по святым местам. Праздник Курбан-Байрам, символизирующий завершение ежегодного хаджа мусульман в Мекку, в большинстве мусульманских стран начнут отмечать 5 июня с закатом солнца. Материал подготовлен на основе открытых источников

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