https://sputnik-georgia.ru/20250602/kartofel-iz-turtsii-ne-proshel-sanitarnyy-kontrol-v-gruzii-293619108.html

Картофель из Турции не прошел санитарный контроль в Грузии

Картофель из Турции не прошел санитарный контроль в Грузии

Sputnik Грузия

В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T23:35+0400

2025-06-02T23:35+0400

2025-06-02T23:35+0400

грузия

новости

общество

турция

картофель

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Служба доходов Грузии не пропустила в страну до 48 тонн семенного картофеля из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера. В соответствии с постановлением правительства Грузии №463 от 20 сентября 2019 года вышеуказанный товар подлежал уничтожению. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, турция, картофель, служба доходов министерства финансов грузии