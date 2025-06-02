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https://sputnik-georgia.ru/20250602/kartofel-iz-turtsii-ne-proshel-sanitarnyy-kontrol-v-gruzii-293619108.html
Картофель из Турции не прошел санитарный контроль в Грузии
Картофель из Турции не прошел санитарный контроль в Грузии
Sputnik Грузия
В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Служба доходов Грузии не пропустила в страну до 48 тонн семенного картофеля из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера. В соответствии с постановлением правительства Грузии №463 от 20 сентября 2019 года вышеуказанный товар подлежал уничтожению. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, турция, картофель, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, общество, турция, картофель, служба доходов министерства финансов грузии

Картофель из Турции не прошел санитарный контроль в Грузии

23:35 02.06.2025
© photo: Sputnik / StringerКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Служба доходов Грузии не пропустила в страну до 48 тонн семенного картофеля из Турции из-за несоответствия санитарным нормам, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе процедур пограничного карантинного контроля специалисты выявили несоответствие груза фитосанитарным требованиям страны-экспортера.
В частности, в результате досмотра партии семенного картофеля на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) выяснилось, что груз не имел соответствующей маркировки, необходимой для идентификации сорта, на клубнях имелись признаки плесени и гнили, а также избыток почвы.
В соответствии с постановлением правительства Грузии №463 от 20 сентября 2019 года вышеуказанный товар подлежал уничтожению.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.
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