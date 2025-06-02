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Кобахидзе поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

Кобахидзе поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

Sputnik Грузия

Грузия еще раз подтверждает важность двусторонних отношений и готова к еще большему углублению сотрудничества с Польшей, написал премьер 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T16:45+0400

2025-06-02T16:45+0400

2025-06-02T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил с победой на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого, отметив, что Грузия готова к дальнейшему углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих общий для обеих стран интерес. Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши. Он набрал 50,89% голосов избирателей. Его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%. Глава правительства пожелал Навроцкому успехов на пути к осуществлению стремлений польского народа. Выборы прошли в воскресенье, 1 июня. За пост президента боролись мэр Варшавы и представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский, а также кандидат от оппозиционной консервативной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. В голосовании приняли участие около 29 миллионов зарегистрированных избирателей. Явка составила 71,63%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, польша