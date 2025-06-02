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Премьер Грузии выступит перед депутатами с докладом в конце июня
Премьер Грузии выступит перед депутатами с докладом в конце июня
Sputnik Грузия
Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T19:42+0400
2025-06-02T19:42+0400
2025-06-02T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит перед депутатами 27 июня с докладом о ходе реализации правительственной программы, сообщила вице-спикер парламента Нино Цилосани на заседании бюро. Документ в письменном виде был представлен на заседании Бюро в понедельник, 2 июня. Доклад премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также данные об осуществлении важных правительственных программ. В докладе премьера отмечено, что в прошлом году правительство Грузии продолжило предпринимать последовательные шаги по созданию эффективной подотчетной и прозрачной системы государственного управления, уделяя особое внимание улучшению управления человеческими ресурсами, предоставления государственных услуг и работе по укреплению систем электронного правительства.Как отмечено в докладе, несмотря на глобальную геополитическую напряженность, правительство Грузии решительно продолжает реализовывать стратегические цели, изложенные в правительственной программе, и успешно ведет страну по пути мирного, устойчивого и инклюзивного развития.Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год, в последний месяц пленарных заседаний весенней сессии. Докладом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Кобахидзе выступил в законодательном органе 28 июня прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, парламент грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, парламент грузии
Премьер Грузии выступит перед депутатами с докладом в конце июня
Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит перед депутатами 27 июня с докладом о ходе реализации правительственной программы, сообщила вице-спикер парламента Нино Цилосани на заседании бюро.
Документ в письменном виде был представлен на заседании Бюро в понедельник, 2 июня.
Доклад премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также данные об осуществлении важных правительственных программ.
В докладе премьера отмечено, что в прошлом году правительство Грузии продолжило предпринимать последовательные шаги по созданию эффективной подотчетной и прозрачной системы государственного управления, уделяя особое внимание улучшению управления человеческими ресурсами, предоставления государственных услуг и работе по укреплению систем электронного правительства.
Были предприняты значительные шаги по развитию регистрации земли, цифровой идентификации, обмена данными и инфраструктуры, которые направлены на повышение качества услуг и улучшение доступа граждан к государственным услугам.
Как отмечено в докладе, несмотря на глобальную геополитическую напряженность, правительство Грузии решительно продолжает реализовывать стратегические цели, изложенные в правительственной программе, и успешно ведет страну по пути мирного, устойчивого и инклюзивного развития.
Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год, в последний месяц пленарных заседаний весенней сессии.
Докладом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии.
Кобахидзе выступил в законодательном органе 28 июня прошлого года.