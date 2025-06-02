https://sputnik-georgia.ru/20250602/premer-gruzii-vystupit-pered-deputatami-s-dokladom-v-kontse-iyunya-293617238.html

Премьер Грузии выступит перед депутатами с докладом в конце июня

Премьер Грузии выступит перед депутатами с докладом в конце июня

Sputnik Грузия

Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T19:42+0400

2025-06-02T19:42+0400

2025-06-02T19:42+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит перед депутатами 27 июня с докладом о ходе реализации правительственной программы, сообщила вице-спикер парламента Нино Цилосани на заседании бюро. Документ в письменном виде был представлен на заседании Бюро в понедельник, 2 июня. Доклад премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также данные об осуществлении важных правительственных программ. В докладе премьера отмечено, что в прошлом году правительство Грузии продолжило предпринимать последовательные шаги по созданию эффективной подотчетной и прозрачной системы государственного управления, уделяя особое внимание улучшению управления человеческими ресурсами, предоставления государственных услуг и работе по укреплению систем электронного правительства.Как отмечено в докладе, несмотря на глобальную геополитическую напряженность, правительство Грузии решительно продолжает реализовывать стратегические цели, изложенные в правительственной программе, и успешно ведет страну по пути мирного, устойчивого и инклюзивного развития.Согласно регламенту, премьер-министр обязан представлять парламенту доклад о ходе реализации правительственной программы один раз в год, в последний месяц пленарных заседаний весенней сессии. Докладом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Кобахидзе выступил в законодательном органе 28 июня прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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