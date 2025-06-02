https://sputnik-georgia.ru/20250602/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-293607554.html
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Sputnik Грузия
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83% 02.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-02T11:48+0400
2025-06-02T11:48+0400
2025-06-02T11:48+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/38/238693861_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5d9903371ad999ef5eb64c05580ec815.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2025 года составил 58,78 миллиарда лари, что на 309,88 миллиона лари, или на 0,53%, больше, чем на начало апреля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 581,76 миллиона лари, или 2,15%, а вклады до востребования снизились на 271,88 миллиона лари, или 0,86%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,39%, в том числе 9,43% – по депозитам в национальной валюте, 2,71% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/38/238693861_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_681a82f7963ab4198627410aa5bc07fe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83%
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2025 года составил 58,78 миллиарда лари, что на 309,88 миллиона лари, или на 0,53%, больше, чем на начало апреля, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 581,76 миллиона лари, или 2,15%, а вклады до востребования снизились на 271,88 миллиона лари, или 0,86%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,39%, в том числе 9,43% – по депозитам в национальной валюте, 2,71% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.