https://sputnik-georgia.ru/20250602/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-293607554.html

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83% 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T11:48+0400

2025-06-02T11:48+0400

2025-06-02T11:48+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/38/238693861_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5d9903371ad999ef5eb64c05580ec815.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2025 года составил 58,78 миллиарда лари, что на 309,88 миллиона лари, или на 0,53%, больше, чем на начало апреля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 581,76 миллиона лари, или 2,15%, а вклады до востребования снизились на 271,88 миллиона лари, или 0,86%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 47,83%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,39%, в том числе 9,43% – по депозитам в национальной валюте, 2,71% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика