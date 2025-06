https://sputnik-georgia.ru/20250603/293629670.html

"Миротворцы" Запада – организаторы терактов киевского режима

"Миротворцы" Запада – организаторы терактов киевского режима

Sputnik Грузия

Масштабный теракт СБУ на российских военных аэродромах – организационно-технологический "продукт" коллективного Запада – ЦРУ, Пентагона и НАТО, считает военный... 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T21:15+0400

2025-06-03T21:15+0400

2025-06-03T21:15+0400

в мире

россия

аналитика

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сша

цру

сбу

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/03/293629852_0:171:2725:1704_1920x0_80_0_0_9e5aa705d18c2a2b527efaf1a9060b45.jpg

Украина не располагает собственными разведывательными спутниками, космическим интернетом, глобальной системой навигации и управления. Разумеется, Россия сделает выводы и примет меры, которые не понравятся киевским марионеткам и их западным хозяевам.Минобороны РФ 1 июня сообщило о совершении теракта с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в пяти российских регионах. В Амурской, Рязанской, Ивановской областях – все террористические атаки на военных объектах были отражены. В Иркутской и Мурманской областях запуски близ аэродромов FPV-дронов привели к "возгоранию нескольких единиц авиационной техники". Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Возгорания оперативно ликвидированы. Некоторые участники теракта задержаны. Ответственность за террористическую операцию "Паутина" с использованием "117 БПЛА" взяли на себя начальник СБУ Василий Малюк (находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 9534) и киевский "пианист" Владимир Зеленский.Украинские и западные СМИ сообщили, что теракт готовили более полутора лет. Отдельно переправили в Россию FPV-дроны и мобильные деревянные кабины-бытовки. Беспилотники спрятали в крыше бытовок в арендованном в центре Челябинска складском помещении. Далее на грузовых автомобилях отправили дроны по разным маршрутам, для дистанционного запуска в определенном месте, в нужное время – накануне второго раунда переговоров в Стамбуле.Разумеется, технологические возможности разведки, целеуказания, передачи данных на расстоянии в несколько тысяч километров, синхронизация теракта в нескольких часовых поясах – "помощь" НАТО. Таким (глобальным) потенциалом украинские спецслужбы не располагают.И не случайно один известный киевский блогер-эмигрант в Испании засомневался, что "жлобы с лицами Шариковых сами это все придумали". Для эскалации прокси-войны с РФ натовские спецслужбы организовали масштабную террористическую прокси-операцию, обеспечили финансирование и логистику, использовали "Шариковых" СБУ на субподряде.Сон разума рождает чудовищНа Западе 1 июня с нескрываемым удовлетворением и энтузиазмом отреагировали на атаку FPV-дронов, направленную "на самые ценные стратегические воздушные активы России". Радовались как дети, хотя к утру 2 июня оставшиеся российские "активы" могли уничтожить все страны НАТО трижды.Американский журнал Military Watch констатировал: "Украина нанесла самый успешный воздушный удар в своей истории". The American Conservative оперативно сообщил: "В результате атаки были уничтожены стратегические бомбардировщики, использовавшиеся для перевозки ядерного оружия". Газета New York Times отметила: "Это была скоординированная операция, которая охватывала объекты от Восточной Сибири до западной границы России". Издание Washington Post маниакально смаковало фразу "российский Перл-Харбор".Международное агентство Associated Press акцентировало: "Министр обороны США Пит Хегсет был проинформирован об атаке Украины на Россию во время остановки на авиабазе Неллис и следил за ситуацией. Высокопоставленный военный чиновник сказал на условиях анонимности, что США не были уведомлены перед атакой. Чиновник сказал, что это представляет собой "уровень сложности, с которым США не сталкивались ранее". Издание Axios также подтвердило, что киевский режим не уведомил заранее администрацию Белого дома об атаке 1 июня. Так ли это важно – осведомленность президента США?Разве мы не знали ранее о спящих ячейках ГУР и СБУ, созданных в России задолго до СВО? Об этом открыто пишут в американских газетах. К примеру, NYT: "Россия находится в наступлении, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, для которых требуются шпионы далеко за линией фронта". Телеканал NBC News еще в 2023 году предсказывал "растущий поток диверсий и тайных убийств" в России, связанный с "тупиковой для ВСУ ситуацией на поле боя" и неопределенностью западной военной помощи.Инструкторы из ЦРУ и МI6 еще в период "майдана" занимали целый этаж в штаб-квартире СБУ и разведке Украины. Начальник ГУР в 2015 году Валерий Кондратюк на первой же встрече с заместителем начальника резидентуры ЦРУ в Киеве инициативно передал ему пачку совершенно секретных документов о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок.Позднее сотрудники ЦРУ регулярно покидали офис ГУР с рюкзаками, полными таких документов. В знак признательности ЦРУ с 2016 года поставляет украинским "субподрядчикам" компьютерную технику для взлома защищенных сетей связи и спутников России, Китая, Беларуси. Позднее исчез первоначальный запрет на содействие ЦРУ украинским атакам на российской территории. На этом мрачном фоне миротворческие инициативы Вашингтона в 2025 году выглядят крайне неправдоподобно.Хотите мира – отключите Starlink! Увы, террористическая операция СБУ 1 июня опиралась на систему разведки, управления и наведения, спутниковые снимки и космический интернет Соединенных Штатов и НАТО. Похоже, американский президент Дональд Трамп либо негласно одобряет происходящее, либо фактически не контролирует ситуацию, что в равной степени опасно для Европы и мира на планете.И все же зоны безопасности военных объектов на всей территории РФ требуют высокотехнологической трансформации, даже революции. Наступили времена, когда ударный FPV-дрон с ИИ или управлением через спутник способен вылететь из люка любого автомобиля, даже из сумки доставщика пиццы. И не только в России.Увлекательная "игра в контейнеры" может получить продолжение в "райском саду" Евросоюза, где имеется много военных баз и опасных террористических организаций. Британские военные эксперты в интервью изданию Politico обозначили объекты "подводной инфраструктуры", по которым может "скрытно ударить Россия в ответ на участие Лондона в прокси-войне". Почему "скрытно" и почему – Россия?! Как бы то ни было, решения Москвы точно не понравятся киевским марионеткам и их западным хозяевам.Древняя вера англосаксов в собственную исключительность и безнаказанность оставила от некогда обширной Британской империи маленький остров в Атлантике. Вера еще жива. Опасный сон разума рождает чудовищ. Догадка The War Zone о том, что террористическая операция СБУ 1 июня "спровоцирует уникальный ответ со стороны Кремля, который предупредил, что широкомасштабные атаки на его стратегические возможности станут красной линией" – это самое разумное, что удалось прочесть в статьях западных аналитиков.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, россия, аналитика, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, цру, сбу, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины