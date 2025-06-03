https://sputnik-georgia.ru/20250603/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokratilos--novye-dannye-293619740.html
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Sputnik Грузия
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T09:01+0400
2025-06-03T09:01+0400
2025-06-03T09:01+0400
туризм
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23733/70/237337049_187:0:1391:677_1920x0_80_0_0_3be062d00e5b5ac50b4c306c1548da84.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2025 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 262,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 506,8 тысячи поездок (на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 623,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 378,2 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 328,4 тысячи в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 242,4 миллиона лари, что на 8,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 5,9% и составили 160,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23733/70/237337049_337:0:1240:677_1920x0_80_0_0_2d2ff2b432cb7606c8f633e391fe8c3c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
туризм, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2025 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 262,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 506,8 тысячи поездок (на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 623,6 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 378,2 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 328,4 тысячи в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
807,9
53,6
Шопинг
236,8
15,7
Лечение
138,8
9,2
Посещение второго дома
133,5
8,9
Отдых и развлечения
115,2
7,6
Профдеятельность
27,8
1,8
Другое
46,7
3,1
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 242,4 миллиона лари, что на 8,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 5,9% и составили 160,8 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
88,5
58,7
Еда и напитки
52,4
34,8
Транспорт
45,6
30,3
Размещение
10,1
6,7
Развлечения
2,5
1,6
Другое
43,3
28,7
Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.