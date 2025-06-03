https://sputnik-georgia.ru/20250603/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokratilos--novye-dannye-293619740.html

Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные

Sputnik Грузия

В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T09:01+0400

2025-06-03T09:01+0400

2025-06-03T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2025 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 262,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 506,8 тысячи поездок (на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 623,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 378,2 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 328,4 тысячи в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 242,4 миллиона лари, что на 8,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 5,9% и составили 160,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика