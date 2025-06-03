Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250603/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokratilos--novye-dannye-293619740.html
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные
Sputnik Грузия
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T09:01+0400
2025-06-03T09:01+0400
туризм
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23733/70/237337049_187:0:1391:677_1920x0_80_0_0_3be062d00e5b5ac50b4c306c1548da84.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2025 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 262,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 506,8 тысячи поездок (на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 623,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 378,2 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 328,4 тысячи в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 242,4 миллиона лари, что на 8,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 5,9% и составили 160,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23733/70/237337049_337:0:1240:677_1920x0_80_0_0_2d2ff2b432cb7606c8f633e391fe8c3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
туризм, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Число внутренних туристов в Грузии сократилось – новые данные

09:01 03.06.2025
© National Environment Agency of Georgia
Подписаться
В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в январе-марте 2025 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 262,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 506,8 тысячи поездок (на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 623,6 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 378,2 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 328,4 тысячи в месяц).

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

В первом квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

807,9

53,6

Шопинг

236,8

15,7

Лечение

138,8

9,2

Посещение второго дома

133,5

8,9

Отдых и развлечения

115,2

7,6

Профдеятельность

27,8

1,8

Другое

46,7

3,1

Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 242,4 миллиона лари, что на 8,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 5,9% и составили 160,8 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Виды расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Шопинг

88,5

58,7

Еда и напитки

52,4

34,8

Транспорт

45,6

30,3

Размещение

10,1

6,7

Развлечения

2,5

1,6

Другое

43,3

28,7

Среди внутренних туристов 55% составляют женщины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0