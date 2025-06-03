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Иностранным IT-работникам в Грузии будут давать специальный вид на жительство

Иностранным IT-работникам в Грузии будут давать специальный вид на жительство

Sputnik Грузия

Пакет документов, которые надо будет представить, правительство определит до 1 июля 2025 года 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта, согласно которому трудоустроенные в сфере информационных технологий иностранцы смогут получить вид на жительство. Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны либо быть зарегистрированы в реестре трудовых мигрантов, либо иметь статус малого бизнеса в Грузии, либо быть представителями или руководителями международной IT-компании. Для получения вида на жительство иностранцам со статусом малого бизнеса необходимо подтвердить документально свою трудовую и экономическую деятельность в течение двух лет и годовой оборот в размере 25 тысяч долларов в эквиваленте в лари. Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей. Весь пакет документов, которые надо будет представить, правительство определит до 1 июля 2025 года, а сам закон окончательно вступит в силу 1 сентября 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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